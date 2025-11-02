Arrancan las Jornadas Buscasetas con seis establecimientos sorianos

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Arrancan las XXIV Jornadas Buscasetas Tierra de Sabor con la participación de seis establecimientos sorianos: Senderos del Cid, en Berlanga de Duero; La Lobita, en Navaleno; y Restaurante Baluarte, La Chistera, La Cocina del Casino y El Tilo de Vallecas en Soria capital

Durante la primera quincena de noviembre, como viene sucediendo desde hace casi un cuarto de siglo, la gastronomía micológica será la auténtica protagonista en restaurantes y bares de la provincia y de Castilla y León.

Y sucederá así en un centenar largo de establecimientos a pesar de que la climatología este otoño no se lo ha puesto fácil a los ‘buscasetas’, que con las lluvias de las últimas semanas confían en salvar la temporada.

Las XXIV Jornadas Gastro-micológicas Buscasetas Tierra de Sabor se han consolidado como una cita gastronómica de referencia donde, durante 2 semanas, los cocineros y cocineras hacen gala de su maestría en una región líder en la producción micológica y que cuenta, además, con una amplia despensa de productos agroalimentarios de calidad para acompañar a las setas y hongos que crecen en los prados, montes y bosques de la comunidad.

Organizadas desde sus orígenes por la delegación castellana y leonesa de la Asociacion de cocineros Euro-Toques, Buscasetas son las jornadas de exaltación gastronómica más grandes del mundo, según sus organizadores, tanto por la extensión geográfica que abarcan como por el número de participantes.

Otra de sus señas de identidad es la trasversalidad: participan reputados establecimientos galardonados con Estrella Michelin o soles Repsol, pero también Posadas Reales o modestos restaurantes ‘de toda la vida’ ubicados en comarcas del ámbito rural de la comunidad.

En la web oficial del evento, buscasetas.es, se pueden consultar todas las propuestas culinarias de los participantes, ya sean menús, platos micológicos en carta o tapas micológicas. El sitio web tambien pone a disposición de los usuarios un vasto recetario micológico con más de 500 recetas aportadas por los participantes en diferentes ediciones de las jornadas.

En este 2025, la iniciativa promovida por la asociación Eurotoques se celebrará entre los días 1 y 16 de noviembre y contará con la participación de un total de 121 establecimientos (siete con Estrella Michelín, cinco con dos Soles Repsol y ocho con un Sol Repsol), ocho más que en la edición precedente, repartidos por todas las provincias de la Comunidad, 100 de ellos en la vertiente de menú y 21 en la de tapas o platos. «Números que demuestran el potencial micológico y gastronómico que tiene Castilla y León», explican los promotores.

En las Jornadas gastro-micológicas Buscasetas la participación es gratuita y reservada a establecimientos hosteleros ubicados en el territorio de Castilla y León. Se puede participar en 2 modalidades: menú micológico o tapa micológica.

Los participantes con menú ofertarán durante las jornadas un menú micológico de al menos 4 platos que contengan setas u hongos de Castilla y León.

Los participantes con tapa micológica podrán hacerlo hasta con 3 productos que contengan entre sus ingredientes setas u hongos de Castilla y León.