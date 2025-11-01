Llega por fin el tiempo de setas: las lluvias de octubre triplican los permisos micológicos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las lluvias registradas durante el pasado mes de octubre han provocado que los operadores encargados de la gestión micológica en Castilla y León hayan casi triplicados el número de permisos de recolección expedidos. El Micocyl que gestiona 15 acotados micológicos de Valladolid, Burgos, Segovia, León, Zamora, Salamanca y Ávila, y próximamente los de Palencia, expidió 3.940 permisos y Montes de Soria, 3.642. En lo que va de año Micocyl tramitó 7.574 permisos de recolección, frente a los 12.517 de Montes de Soria.

La técnico de proyectos del programa Micocyl en Burgos, Carmen Alonso, señaló que a día de hoy ya se registran fructificaciones puntuales de níscalos y setas de cardo, y subrayó que hay que esperar a que las lluvias de las últimas semanas hagan su función y se desencadenen las fructificaciones de forma generalizada. “No sabemos cómo arrancará la campaña, pero sí creemos que la semana que viene y, sobre todo, la siguiente se desencadenarán las fructificaciones en toda la Comunidad”, aventuró.

Por su parte, el técnico de Montes de Soria, José Antonio Vega, apostilló que las condiciones de humedad y temperatura – con máximas entre los 20 grados y mínimas de cinco-son los que adecuados para una primera florada generalizada. “Algunas especies como el cantharellus no han dejado de fructificar y en zonas donde hay humedad se han registrado producciones todo el año. En el resto de especies no hay producción pero se espera que esto cambie en los próximos días”, avanzó.

Ambos técnicos coinciden en señalar que se desconoce si se registrará una fructificación de boletus, ya que el hongo fructifica en San Miguel, y emplazan a comprobar cómo reacciona el micelio y si despierta o no.

“Las condiciones son bastantes adecuadas para que la fructificación se dé pero hay que ver como reacciona el monte con la llegada de las lluvias con una diferencia de más de un mes", señaló Vega.

Asimismo, el técnico aclaró que la producción micológica está “activa” desde hace días, otra cosa es que no se hayan producido las fructificaciones de especies que tienen interés culinario y económico, informa Ical.

Por último, señaló que la campaña tardía ha afectado a nivel turístico, ya que la baja producción provoca que baje el número de micoturistas y recolectores profesionales. A pesar de ello, indicó que desde Montes de Soria se organizan actividades de formación y salidas al monte que también representan un revulsivo para aquellos que apuestan por Soria. “No solo les atrae recoger ejemplares sino que la formación a través de talleres y exposiciones les interesa”.