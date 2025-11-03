Una brutal explosión en un piso de Soria deja tres heridos y 14 vecinos desalojados

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Una brutal explosión en un piso de Soria ha dejado tres heridos, uno de ellos un joven que vivía en la vivienda. El suceso ha tenido lugar pasada las doce de la noche en la calle Diego Acebes, donde la deflagración ha sembrado la alarma en el vecindario. La explosión ha hecho que todo los vecinos del inmueble hayan sido desalojados, en total 14 personas incluyendo a los heridos.

La explosión ha sido en el portal número 4 de Diego Acebes, en el tramo más cercano a las escaleras por las que se accede desde la calle San Benito, junto al nuevo ascensor, y sus efectos eran visibles a bastante distancia: toda la fachada del piso, un segundo, ha salido despedida a la calle, llena de cascotes y hierros, marcos de ventana y la balconada de metal. La Policía investiga las causas de esta explosión que, al parecer, ha podido ser por gas y con origen en una bombona de butano, según fuentes de la Subdelegación.

Al lugar del suceso han acudido tres camiones de bomberos del parque de Soria, alertados por el Servicio de Emergencias 112, tres ambulancias de Sacyl, una UVI móvil, varias dotaciones de la Policía Municipal y también de la Nacional, con miembros de la Policía Científica. Medio centenar de personas, entre vecinos de la zona y amigos y familiares de afectados, se han dado cita en el lugar.

Policía y afectados en la calle.P. P. S.

El herido de mayor consideración ha sido trasladado al hospital, ya que tenía heridas en una mano, según avanzó la concejal Ana Romero, en el lugar de los hechos. Su estado no reviste gravedad. También resultaron heridas de carácter leve otras dos personas, una de ellas, la mujer que reside en la misma planta en el piso de enfrente al que ha tenido lugar la explosión.

Policías locales han remitido a algunos afectados a un hostal de la capital, mientras que otros se han ido con familiares, confirmó la concejal, acompañada del parlamentario Javier Antón. Romero y la concejal Ana Alegre han coordinado las tareas de alojamiento de las personas afectadas, según el Ayuntamiento.

El inmueble en el que ha ocurrido el suceso tiene cuatro alturas, con dos viviendas por planta, siete de las cuales están habitadas y una tapiada, según fuentes vecinales. La explosión ha sido en el piso segundo izquierda y no ha sido la única vivienda en sufrir desperfectos.

En pijama y bata, otra vecina del inmueble tenía todavía el susto en el cuerpo: la explosión ha arrancado de cuajo la puerta de su casa, que ha quedado tirada en el pasillo, según su testimonio. Ha bajado a la calle corriendo como el resto de los vecinos y luego un policía le ha rescatado a sus mascotas. "Estaba en la habitación y estoy bien, pero ha sido un susto grande", ha comentado.

Otra imagen de los desperfectos en la calle.P. P. S.

Los cascotes han dañado también un vehículo aparcado abajo. La Policía ha señalizado el lugar desde la confluencia de Diego Acebes con la calle Santo Ángel de la Guarda y también por la zona de San Benito, encima de las escaleras, donde la Policía también custodiaba el acceso al lugar.

El acceso al edificio permanecerá custodiado en todo momento por la seguridad de la zona y de los propios domicilios, en espera de la revisión final de bomberos y técnicos y hasta que se garantice el regreso de propietarios e inquilinos sin ningún riesgo.