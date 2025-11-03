Dos pueblos de Soria están entre los más fríos de España este lunes

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Dos pueblos de Soria han tenido en la madrugada de este lunes temperaturas de las más bajas registradas en el país. Ambos se encuentran en el top ten de la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, con las diez localizaciones donde más frío ha hecho. En ambos casos, el mercurio ha bajado de los cero grados.

Se trata de San Pedro Manrique y Morón de Almazán, bastante habituales en el listado de pueblos que se congelan. En el caso de la capital de Tierras Altas la temperatura ha sido de -1,6 grados a las 9 horas, colándose así en la posición séptima del ranking. A continuación aparece Morón, con una décima menos, al marcar -1,5 grados.

Cinco de las diez temperaturas se han dado en Castilla y León. A los dos pueblos de Soria hay que citar estaciones de Ávila, Segovia y Zamora.

El ranking lo encabeza la estación del Puerto del Pico (Ávila), con -3,6 grados. Mientras, en la estación segoviana de Cuéllar se han registrado -2,2 grados; y en Sanabria (Robleda-Cervantes, Zamora) el mercurio ha bajado hasta -1,8 grados, según la Aemet.