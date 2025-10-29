La Aemet preludia Todos los Santos bajo la lluvia

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Miles de personas acudirán a los cementerios de Soria con motivo de Todos los Santos, una tradición que moviliza tanto a personas de la provincia como a otras que regresan para recordar a sus difuntos. En este 2025 la conmemoración será bajo la lluvia durante buena parte del día según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El desfile del Festival de las Ánimas tiene un pronóstico más seco.

Tras un miércoles lluvioso en buena parte de la provincia aunque sin grandes precipitaciones, la previsión del tiempo de la Aemet para la segunda mitad de la semana mantiene cielos nublados pero agua sólo en momentos puntuales. Hasta las 11.00 horas del miécoles se habían medido 16,2 litros por metro cuadrado en Lubia y 10,8 en Soria ciudad como datos más destacados, nada exagerado.

Este jueves estará cubierto, pero no está previsto que descargue. Las temperaturas mantendrán valores muy similares a los del miércoles pero una menor humedad quizás deje una sensación térmica mas suave.

Para el viernes aparecen nuevos visos de lluvia aunque moderados, con el pronóstico más húmedo en la segunda mitad del día. Las temperaturas máximas se moverán muy poco, por ejemplo en la capital o Almazán con 18 grados. La mínimas subirán a los 8 grados en ambos puntos e incluso en puntos más fríos como Montenegro de Cameros rondarán los 6, lejos de las heladas de días precedentes. Una perspectiva otoñal pero más bien seca para el desfile del Festival de las Ánimas.

Para el sábado, 1 de noviembre y día de Todos los Santos, las temperaturas máximas bajan 3-4 grados dependiendo del punto de Soria y las mínimas se mantienen o incluso suben ligeramente. No obstante la novedad está en el aumento de las probabilidades de lluvia sobre todo hacia la segunda mitad del día. En Soria capital son del 30% por la mañana y del 65% por la tarde; en El Burgo de Osma del 35% y del 80%; o en Medinaceli del 30% y el 60%. Si se quiere visitar el cementerio sin mojarse, hacerlo antes de comer parece mejor opción.

El domingo, día de desplazamientos al no ser festivo el lunes en Castilla y León aunque sí en Comunidades como Madrid, se podrá ver algún rayo de sol y la lluvia parece más improbable según el pronóstico del tiempo de la Aemet y de caer será "escasa". Aún así un descenso de 3-4 grados en temperaturas máximas y mínimas traerá una novedad: aparecerá la cota de nieve y lo hará desde los 1.700 metros.

La nueva semana llegará con más sol y menos visos de lluvia, unida a subidas paulatinas del termómetro. Eso sí, el otoño avanza y por ejemplo el martes no pasaría de 16 grados a pesar de la recuperación.