Sucesos
Herida la conductora de un patinete tras chocar con un coche en la rotonda de la estación de autobuses
La mujer ha sido trasladada al Hospital Santa Bárbara de la capital
Una mujer de 26 años de edad ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria tras un accidente de circulación ocurrido esta mañana en torno a las 06.50 horas en la rotonda de la estación de autobuses de Soria tras la colisión entre un turismo y un patinete, tal y como informa el 112 Castilla y León.
La joven, conductora del patinete, estaba consciente pero sangrando por la cara por lo que se ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado al lugar una UVI móvil para atender a la herida decidiendo su traslado al centro hospitalario.
Soria
Un herido tras volcar su coche en plena Avenida de Valladolid
Redacción