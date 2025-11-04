Herida la conductora de un patinete tras chocar con un coche en la rotonda de la estación de autobuses

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una mujer de 26 años de edad ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria tras un accidente de circulación ocurrido esta mañana en torno a las 06.50 horas en la rotonda de la estación de autobuses de Soria tras la colisión entre un turismo y un patinete, tal y como informa el 112 Castilla y León.

La joven, conductora del patinete, estaba consciente pero sangrando por la cara por lo que se ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado al lugar una UVI móvil para atender a la herida decidiendo su traslado al centro hospitalario.