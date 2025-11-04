Soria alcanza los 2.502 parados, un 3,86% más que en septiembre de 2025

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Soria ha alcanzado en octubre los 2.502 parados experimentando una subida del 3,86% respecto a septiembre de 2025 con 93 desempleados más, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Soria se sitúa como la tercera provincia de la región en la que más crece el desempleo en el dato intermensual únicamente superada por Burgos (4,28%) y Segovia (4%). Hay que remontarse hasta mayo para encontrar un dato más negativo cerrando el mes con 2.565 parados. A partir de ahí, el comportamiento ha sido positivo con junio con 2.370 desempleados, julio con 2.415 y agosto con 2.411. Rompiendo octubre con cuatro meses consecutivos de descenso del desempleo en la provincia. Sin embargo, la cifra interanual es positiva ya que en octubre de 2024 la provincia contaba con 2.558 parados experimentando un descenso del 2,1% con 56 desempleados menos que hace un año.

En lo que se refiere a sectores, el más castigado es servicios con 1.708 parados seguido de industria (368), sin empleo anterior (225), construcción (110) y agricultura (91). Todos los sectores han registrado mayor número de parados en la comparativa intermensual a excepción del colectivo sin empleo anterior que cerró septiembre con 234 parados (9 menos) y construcción con 115 (5 menos) personas apuntadas en las listas del Inem. Frente a ellos, subieron los demandantes de empleo en octubre en el sector servicios con 1.622 parados (86 más) en septiembre, industria con 358 (10 más) y agricultura con 80 (11 más).

Por sexos, en la comparación mensual, a finales de octubre había en la provincia, 1.110 desempleados y 1.392 paradas frente a 1.044 parados y 1.362 desempleadas en septiembre por lo que en ambos sexos se han visto incrementados los parados.

En clave de contratación, en octubre se firmaron 2.226 contratos de los que 958 fueron indefinidos por lo que 1.268 fueron temporales. Una cifra que representa un descenso sustancial respecto a los datos de septiembre cuando se firmaron 2.937 contratos de los que 983 fueron indefinidos y 1.954 fueron temporales.