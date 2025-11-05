La calle Diego Acebes recupera la normalidad y apuntala la vivienda siniestrada

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Los vecinos de la calle Diego Acebes de la capital recuperan poco a poco la normalidad después del tremendo susto del pasado domingo por la noche, cuando una brutal explosión alteró la vida del vencindario, en especial de los 14 inquilinos que en ese momento se encontraban en los portales número 2 (lugar del suceso) y 3, que tuvieron que ser desalojados para comprobar los daños y la fiabilidad del edificio afectado.

Desde luego, el panorama después de que «pareciera que todo se venía abajo», nada tiene que ver con el aspecto que este martes por la mañana ‘lucía’ la calle. El departamento de acción social, los servicios jurídicos, bomberos, Policía Local y almacén municipal se pusieron manos a la obra y organizaron los trabajos que culminaron con la recogida de cascotes y desperfectos en la zona prácticamente en tiempo récord, una vez que la Policía Judicial había finalizado definitivamente con la inspección de la zona.

Todos los escombros habían desaparecido de la vía pública y la vivienda donde se produjo la deflagración, el segundo izquierda, se encontraba apuntalada para evitar problemas de estructura y posibles derrumbamientos. Mientras, el herido sigue restableciéndose de sus quemaduras de segundo grado en el Hospital de Burgos.

Según informaron fuentes del Ayuntamiento de Soria, todos los vecinos que fueron desalojados de sus casas la noche del domingo, y realojados en otros lugares de la ciudad, han podido regresar a sus domicilios salvo los de las dos viviendas afectadas por la explosión, que quedaron totalmente destrozadas.

Y es que la deflagración fue de tal calibre que provocó daños materiales importantes en el edificio dejando, afectando a la vía pública además de una vivienda enfrente por el impacto de parte de una ventana y un vehículo estacionado.

Las actuaciones más urgentes se han completado en los dos días posteriores a un siniestro que, según apuntan las investigaciones, se originó por una estufa de gas que se encontraba en el salón de la casa siniestrada. Fugas de gas que se acumulan, conexiones defectuosas, mangueras agrietadas o un mal estado general del equipo, además de sobrecalentamiento, corrosióno problemas en los componentes de fabricación y uso en ambientes cerrados sin ventilación, son algunas de las causas que producen las explosiones de estufas.

Como ya quedó dicho este martes, el propietario del inmueble ya adelantó su voluntad de realizar una reforma integral del edificio, según adelantó el Ayuntamiento de Soria en la visita que cursó a las instalaciones municipales.