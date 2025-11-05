Cortes de tráfico en el túnel de Piqueras por las tareas de mantenimiento

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible esta realizando los trabajos de mantenimiento anual en el túnel de Piqueras, situado entre los kilómetros 261,453 y 263,897 de la carretera N-111, entre las Comunidades Autónomas de Castilla y León (Soria) y La Rioja, entre los que destacan la limpieza del mismo, el ajuste y enfoque de cámaras, así como los preparativos para la renovación de las cámaras DAI.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde el martes 4 de noviembre y durante este miércoles y el jueves, 6 de noviembre, se cerrará el túnel de Piqueras entre las 8.00 horas hasta las 20.00 horas.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado que comprende el desvío por la antigua carretera N-111 que discurre por el puerto de Piqueras, por la que se circulaba antes de la puesta en servicio del túnel en octubre de 2008.