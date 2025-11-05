Los 6.000 euros del maratón de compras del Eurocentrín ya tienen número ganador

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El boleto 00020 ha resultado ganador del sorteo Eurocentrín, organizado por la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FECSoria). El afortunado podrá gastar 6.000 euros en un maratón de compras. La papeleta premiada -entregada en Carnicería Caba de Soria capital- fue extraída este miércoles ante el notario José Manuel Benéitez, de la urna instalada en el Espacio FOES de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas.

El acto del sorteo ha estado presidido por Adolfo Sainz, presidente de FECSoria, acompañado por Yolanda Santos, concejala de Medio Ambiente y Turismo del Ayuntamiento de Soria, y Juan Antonio Tierno, responsable del Área de Instituciones de Caja Rural de Soria, las dos entidades patrocinadoras de esta iniciativa.

El afortunado poseedor del boleto ganador recibirá 6.000 euros para gastar en los 109 establecimientos que han participado en la campaña e iniciará su maratón de compras en el comercio que le entregó la papeleta premiada.

El ganador podrá optar por comprar en 81 comercios de la capital y en otros 28 ubicados en 12 localidades sorianas: El Burgo de Osma, Almazán, San Esteban de Gormaz, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, Cabrejas del Pinar, Golmayo (C.C. Camaretas), Ólvega, San Leonardo de Yagüe, Salduero, Covaleda y Vinuesa.

En caso de que el ganador no reclame el premio en el plazo de 15 días, este pasará al propietario del segundo número extraído, correspondiente al boleto 81720, entregado por la frutería Gerardo Sastre Peña de San Leonardo de Yagüe. Además, se ha designado un tercer número, 24839, repartido en Pastisoria (Soria capital), para garantizar que el premio no quede desierto si tampoco apareciese el segundo agraciado.

Para reclamar el premio, será necesario presentar el boleto original en las oficinas de FECSoria, ubicadas en FOES, en la calleSanta María, 5.

La campaña Eurocentrín, que este año celebra su XVI edición, ha distribuido 100.000 boletos entre el 15 de septiembre y el 2 de noviembre, consolidándose como una de las acciones más emblemáticas de apoyo al comercio local soriano.

La iniciativa está organizada por FECSoria y Caja Rural de Soria y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Soria. Constituida en 2001, FECSoria (Federación de Empresarios de Comercio de Soria) es una de las 46 Asociaciones Sectoriales que forman parte de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).

Como Federación, FECSoria integra en su estructura a seis asociaciones: Asociación Soriana de Empresarios de Comercio (ASECO); Asociación Soriana de Carniceros (ASOCAR); Asociación Soriana de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería (ASEC); Asociación de Joyeros, Plateros y Relojeros de Soria; Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos y Bebidas de la Provincia de Soria (ADISO) y Soriacentro-Centro Comercial Abierto de Soria.