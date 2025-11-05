Óscar García se despide del Estrella Michelin Baluarte para 'estrenar' restaurante en Pinares

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El chef Óscar García Marina deja su emblemático restaurante Baluarte, con una Estrella Michelin en Soria capital, para regresar a Pinares. Lo hará dando una nueva vida al conocido hasta ahora como El Balcón del Brezal, en El Quintanarejo, dentro del término municipal de su Vinuesa natal.

Bajo el nuevo sello de Baluarte Quintanarejo el cocinero pinariego estrena proyecto y finiquita el que durante 18 años ha sido emblema de la alta cocina en la ciudad. "Es complicado tener un restaurante propio como Baluarte, por el que has luchado y has llorado tanto, explica García a través de un comunicado en el que habla de lo "difícil" pero "meditado" de la decisión. "Ser referente en una ciudad pequeña como Soria, posicionándola gastronómicamente a nivel nacional y fuera de sus fronteras, y tener que dar este paso no es nada fácil. Pero he decidido escuchar al corazón”.

Ese corazón dicta el regreso a las raíces y no sólo en lo geográfico. La nueva apuesta no se centra tanto en la alta cocina creativa como en un concepto de "casa de comidas" más cercano a sus orígenes. Su trayectoria comenzó en Alvargonzález, el restaurante familiar ubicado en Vinuesa en el que trabajó durante 11 años y desde el cual comenzó a descollar antes de trasladarse a la capital.

De aquel salto arriegado pero aplaudido al palacio de la calle Caballeros han pasado 18 años bajo la firma Baluarte, los ocho último bajo la luz de la Estrella Michelin y dos Soles Repsol, amén de premios como el de Mejor Cocinero de Castilla y León, los recogidos por su servicio de la Academia de Gastronomía de Castilla y León o el encabezar los restaurantes favoritos de los castellanos y leoneses en The Fork.

"Lo que me apetece ahora, para seguir con plena ilusión -la misma con la que empecé o incluso más-, es volver al sitio donde nací, al paraje que me hace más feliz, para poder seguir haciendo felices a los demás. Tengo la oportunidad de regresar al lugar al que pertenezco, donde de pequeño recogía hongos, y hacer un tipo de cocina distinto”. A sus 51 años García busca una carta más informal, pero manteniendo el vínculo con la tierra que ha rubricado toda su trayectoria.

De hecho “no será un restaurante gastronómico", enfocándose al concepto de “casa de comidas, y espero lograr que sea una referencia. Quiero volver a cocinar desde la emoción más pura, desde el entorno que me inspira, sin perder la esencia de todo lo aprendido en estos años”.

En esta despedida Óscar García tiene palabras de gratitud para clientes, proveedores y un equipo que en muchos casos le ha acompañado durante lustros siendo parte reconocible del proyecto Baluarte. Cita, por ejemplo, a "Yosiko Tashiro, responsable de cocina en Baluarte; Javier Iruela, responsable de sala y vinos; y José Benito, por su gran apoyo durante muchos años".

El adiós al restaurante Baluarte "no es nada fácil", habiendo partido de un nuevo espacio y un nuevo concepto hasta convertirse en referencia. "Han sido muchos baches en el camino, muchas veces sintiéndome incomprendido, pero también un enorme orgullo por haber conseguido tantas cosas que nunca hubiera imaginado. He llevado el nombre de Soria y de mi pueblo Vinuesa con mucho orgullo por toda España y fuera de ella, en congresos como San Sebastián Gastronomika o Madrid Fusión, y cocinando en innumerables lugares. Ahora lo seguiremos haciendo con la marca Quintanarejo Vinuesa Soria”.