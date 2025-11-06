Inminencia del derribo de la quinta planta con la grúa en Los Pajaritos II

Publicado por Milagros Hervada / Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El movimiento que se observa en las inmediaciones del edificio Pajaritos II, construido por Domus Nebrija, cada vez es más evidente mostrando que ya han comenzado los trabajos para demoler la polémica quinta planta. Este miércoles ya podía verse una grúa colocada junto al inmueble así como señales de prohibido el paso indicando que los accesos a la calle están cortados para evitar el tráfico de vehículos que puedan entorpecer las tareas de los operarios.

Lo cierto es que los trabajadores llevan varias semanas realizando «pruebas» en el edificio, tal y como señaló hace unas fechas el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Luis Rey, con el objetivo de evaluar qué tipo de maquinaria o procedimiento hay que llevar a cabo para derribar la estructura.

Según indicaron los vecinos, la instalación de la grúa será algo puntual, cada vez que sea necesario retirar material de escombro que no es posible evacuar a través del tuvo con andamiaje habilitado hace unos días.

La propia empresa constructora Domus Nebrija informó a los vecinos, la noche previa, a través de un correo electrónico, de la presencia de la grúa y de que se cortaría el tráfico. Previsiblemente lo harán cada vez que tenga que intervenir esta maquinaría.

«Es molesto pero no es la sensación de que la casa se viene abajo», reconoció uno de los vecinos afectados, quien reconoció que «no lo están haciendo del todo mal», hasta el momento que «acaban de empezar». Actualmente los operarios se encuentran en el tejado retirando grava, pero no han llegado al forjado, por lo que la «intranquilidad» de los ocupantes del inmueble permanece.

Tal y como les informó la empresa en la reunión mantenida hace unos días, la previsión es que toda la intervención se prolongue durante unos cuatro meses, de modo que en marzo ya haya concluido no sólo la demolición sino la adecuación de nuevo de toda la parte superior del inmueble.

Las molestias por parte de los vecinos también tienen que ver con la falta de información sobre cómo actuar en situaciones como la de este miércoles, pues algunos dudaban sobre salir por el portal, ante la presencia de la grúa que estaba retirando material del tejado.

Del mismo modo, también surgen dudas sobre si cumple la legalidad el proyecto y satisface la sentencia que obliga a retirar la quinta planta, el hecho de que no se elimine el volado de esa altura.