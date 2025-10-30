Hablan los vecinos de Pajaritos II de la polémica de la quinta planta: "Debieron desalojar las viviendas"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Las obras de derribo de la quinta planta en el polémico edificio de Pajaritos II se mantienen entre los temores de los vecinos, que no las tienen todas consigo sobre el resultado de los trabajos de demolición y si afectarán a la estructura del inmueble.

"Por precaución deberían de haber desalojado a los vecinos del edificio mientras duran las obras", claman algunos inquilinos. "Que nos hubieran llevado a un hotel para hacer los trabajos más tranquilos. Tenemos miedo, los ruidos son impresionantes y hay vibraciones. Es un desastre", señalan.

Además, temen que se puedan producir grietas en el inmueble o daños estructurales a resultas de las obras. "Esto no va a acabar nunca, les ha salido una auténtica chapuza. Veremos si más adelante estas obras de demolición nos pasan factura. ¿Cómo se pueden hacer esas obras con gente viviendo?", se lamentan

Algunos inquilinos compraron en su día una cuarta planta y por arte de birlibirloque, lo que era el ático se convirtió en la penúltima planta. "Luego ofrecían plantas más abajo, pisos más grandes, parece que para compensar. Es un desastre y las dos partes se han beneficiado, un tongo, lo quieren apañar. Intentaron 'dar el pelotazo' y ahora lo tratan de tapar".

El capítulo del polémico edificio de Pajaritos II arranca en 2019, cuando se comenzaron a pagar señales para la construcción de los pisos. Eso sí, el inmueble se vio afectado por la pandemia, de ahí que los plazos se retrasaran. Tras decisiones judiciales y políticas, seis años después, están en pleno proceso de demolición de la quinta planta, y entre medias, una sanción de 150.000 euros a la empresa constructora Domus Nebrija por parte del Ayuntamiento. La decisión en los juzgados no daba margen para la duda. La quinta planta debía desaparecer... aunque se hace con los vecinos dentro.