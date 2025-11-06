El Ayuntamiento de Soria se implica con los hosteleros en los preparativos del eclipse

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, y el concejal de Hacienda, Comercio y Empleo, Javier Muñoz, mantuvieron este miércoles un primer encuentro de trabajo con la nueva presidenta de la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur), Beatriz Martínez, y la nueva ejecutiva de la entidad, reforzando la relación fluida que el Ayuntamiento mantiene con el sector turístico y hostelero de la ciudad. «Hoy era importante esta puesta en escena de la nueva dirección de la asociación, a quienes deseamos todo el ánimo y la suerte, porque son puestos que requieren esfuerzo y tiempo, y desde el Ayuntamiento vamos a estar a su lado para todo lo que necesiten», aseguró Santos.

Durante el encuentro, Asohtur trasladó su agradecimiento al Ayuntamiento por la cercanía y disponibilidad permanente para abordar ideas y necesidades del sector. También reconocieron el impacto positivo de la programación municipal en la dinamización turística y económica de la ciudad, citando de forma particular eventos culturales y de ocio como el festival Enclave de Agua, que generan un retorno directo en la actividad hostelera.

Uno de los aspectos clave tratados fue la preparación para el eclipse solar previsto en 2026, que situará a Soria como uno de los puntos de observación más relevantes y atraerá miles de visitantes. «Nos han trasladado su preocupación lógica sobre la gestión de la posible avalancha de público y sobre qué información deben tener los establecimientos. Por ello, la próxima semana constituiremos una mesa de trabajo específica del eclipse con los hosteleros para avanzar y compartir los preparativos que el Ayuntamiento de Soria ya está desarrollando», apuntó la concejala.

El encuentro sirvió también para avanzar en las líneas de trabajo del nuevo convenio que Ayuntamiento y Asohtur renovarán para el próximo año, manteniendo como ejes estratégicos la promoción de la gastronomía soriana, la micología, la trufa y el torrezno como señas de identidad del territorio.

Asimismo, se abordó la implicación del sector en nuevos proyectos turísticos municipales, como el futuro barco turístico en el Duero o el Centro de Interpretación de Valonsadero, buscando fórmulas para que los negocios hosteleros puedan integrarse y beneficiarse de estos nuevos focos de atracción.

«Nos han agradecido el trabajo y el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento en la elaboración de programas deportivos, culturales y de ocio que activan el sector. Además, han propuesto nuevas acciones vinculadas a estos eventos, como ampliar actividades en la ciudad durante el Enclave de Agua. Ese intercambio de ideas es una de las cosas más valiosas de estas reuniones, porque todos crecemos y seguimos creando ciudad, creyendo en el turismo como motor de desarrollo», añadió Santos.