Detenidas 18 personas por más de 30 robos en Soria y otras cinco provincias por valor de 1,7 millones

18 detenidos por más de 30 robos de cobre por valor de 1,7 millones de euros por todo el país.HDS

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Ibidem', ha detenido a 18 personas a las que se les atribuyen un total de 36 robos de cobre en Soria y otras cinco provincias del país, en los que sustrajeron 65.600 metros del cable por un valor de 1,7 millones de euros.

Según informó la Guardia Civil este jueves, se han recuperado unas 12 toneladas del metal sustraído, también han sido detenidos e investigados los responsables de tres chatarrerías madrileñas como supuestos autores de un delito de receptación del material sustraído.

El grupo se dedicaba a la sustracción de cable de cobre perteneciente a instalaciones fotovoltaicas, bodegas, almazaras, molinos, aserraderos y otras fábricas agroalimentarias, llegando a cometer casi una veintena de robos en menos de 15 días.

En la primera fase de la investigación se descubrió que el grupo se dividía en dos células que se desplazaban en furgonetas propias o de alquiler desde Madrid hasta los municipios donde cometían estos hechos delictivos. Una vez cometían el robo, transportaban y entregaban el cable sustraído a diferentes chatarrerías de la Comunidad de Madrid.

El pasado mes de agosto, durante la segunda fase de la operación, se interceptó una de las furgonetas que usaban para la comisión de los delitos. La Guardia Civil encontró en su interior 3.800 kilos de cable de cobre que acababan de sustraer de la fotovoltaica del municipio de Alange, en Badajoz. Los detenidos abandonaron el vehículo al ser sorprendidos por los agentes. En paralelo, en Torremocha, en la provincia de Cáceres, abandonaron otros 3.000 kilos de cable. Entre los 18 detenidos, se encuentran los encargados de las chatarrerías que recibían el material sustraído, en estas instalaciones se han intervenido más de cinco toneladas de cable de cobre.

A los detenidos e investigados se les atribuye un total de 36 robos. Estos delitos tuvieron lugar en las provincias de Badajoz, Cáceres, Valladolid, Burgos, Soria y Murcia. Además, también se les implica en supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, robo y uso de vehículo, usurpación del estado civil y receptación