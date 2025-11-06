El Ayuntamiento de Soria contrata a una empresa para "aflorar" ingresos de las compañías de servicios públicos

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha contratado a una empresa externa para revisar que las compañías de prestación de servicios públicos como el gas, la luz o la telefonía, entre otras, ingresan lo correcto en virtud de la ordenanza que regula el uso especial del dominio público y que fija una tasa del 1,5% que se aplica cuando dichas empresas ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas para instalar redes, antenas o infraestructuras necesarias para sus servicios.

El grupo municipal popular, que lleva años reclamando esta revisión, recalca que la cantidad que aflore de esta actuación puede ser de millones de euros en estos cuatro años, ya que 2020 ya ha prescrito.

La portavoz del PP, Belén Izquierdo, calificó de "deficiente gestión" la de los ingresos municipales por parte del equipo de Gobierno en referencia a la aplicación de la ordenanza fiscal número 41.

"El Ayuntamiento ha tenido que contratar a una empresa externa para revisar lo recaudado", apuntó Izquierdo, recordando que sus honorarios sólo van a éxito, es decir, que sólo cobra si consigue aflorar ingresos que no estaban declarados, en concreto un 9% de lo que descubra, hasta un máximo de 15.000 euros. "Y si todo se hubiera hecho correctamente, no sería necesaria esta revisión", puntualizó la portavoz popular, quien recalcó que "la propia contratación demuestra que existen dudas sobre las liquidaciones de los últimos ejercicios". Además, el momento de la contratación es importante, añadió, porque ya se perdió por prescripción 2020 "y corremos el riesgo de que pase lo mismo con 2021 si no se actúa con agilidad".

Desde finales de 2023, el PP viene reclamando esta actuación en las diferentes comisiones, "advertimos a tiempo y no se actuó", dijo Izquierdo. "Mientras el equipo de Gobierno centró sus esfuerzos en subir los impuestos, un 2,2% en 2026, nosotros nos centramos en gestionar mejor los recursos que ya existen y revisar con criterio y transparencia lo que está en vigor", aseguró, indicando al respecto que "no todo se soluciona cobrando impuestos, la buena gestión también consiste en cobrar correctamente lo que ya está aprobado". Si de esta revisión se confirma que se ha dejado de ingresar dinero que correspondía al Ayuntamiento, el PP exigirá responsabilidades políticas, la dimisión del concejal de Hacienda, Javier Muñoz.

"Un Ayuntamiento con un alcalde ausente y un concejal de Hacienda con múltiples cargos municipales y regionales tiene como consecuencia una gestión deficiente y los que pagamos el precio una vez más somos los sorianos y nuestros bolsillos", manifestó.

Se trata de una tasa del 1,5%, recordó Saturnino de Gregorio, advirtiendo de que se está perdiendo "mucho dinero por no gestionarlo bien", ya que pueden ser más de 60 empresas de servicios a las que el Ayuntamiento no está cobrando lo correcto. "Solo una empresa, podía estar rondando, en cuatro años, los dos millones de euros", indicó el concejal popular.

"Veremos lo que sale de esta revisión. Nos alegramos de que haga suyas nuestras propuestas. No saben gestionar este Ayuntamiento económicamente, porque esto se les había pasado, y otras muchas cosas", denunció De Gregorio.

En ese sentido, lamentó que el equipo de Gobierno "siempre cubre todo con la subida del IBI", y se cuestionó "qué necesidad hay cuando todos los servicios han bajado" en cuatro años.

Afirmó el concejal que la ordenanza fiscal que se refiere a tendido eléctrico en los montes de utilidad pública también es necesario revisar, "para sacar más dinero del que se está obteniendo".

Al igual que la obtención de ingresos de los certificados de eficiencia energética. "Con el cambio de alumbrado, que supone una reducción de consumo tienes derecho a que se venda en el mercado público, y están ahora en un 30% de lo invertido", afirmó, por lo que el PP pedirá que se revise en la comisión del próximo lunes. "Nuestra política es generar mayores ingresos de los que se están generando, contener el gasto, muchas veces innecesario, y sujetar así el IBI, y lo haremos cuando gobernemos porque está en nuestro programa, siempre que las cuentas del Ayuntamiento estén claras", apuntó De Gregori, acusando de "mala gestión" del equipo de Gobierno, del que responsabilizó políticamente al concejal de Hacienda, "por no optimizar los ingresos del Ayuntamiento".