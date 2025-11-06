El Archivo Histórico 'redescubre' la Soria de Casiano Alguacil a través de sus fotografías

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Archivo Histórico de Soria acoge la exposición ‘Casiano Alguacil (1832-1914). Un fotógrafo por descubrir’, organizada por el Archivo Histórico Provincial de Soria junto al Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. En el acto inaugural, que ha tenido lugar este mediodía, han intervenido la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Fernández, y la directora del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, Esther Almarcha.

Comisariada por Beatriz Sánchez Torija y María López Morales, la muestra propone un recorrido por la obra de Casiano Alguacil, pionero de la fotografía española, a través de medio centenar de imágenes procedentes de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Madrid. Su trabajo, fundamental para la documentación del patrimonio histórico y monumental del siglo XIX, se presenta ahora en Soria por primera vez.

La exposición incorpora también una selección de cerca de 50 postales de Soria y su provincia, fechadas entre 1903 y 1914, seleccionadas por María López Morales, fotógrafa del Archivo Histórico Provincial, que permiten redescubrir cómo era la ciudad en los albores del siglo XX.

Esta muestra se enmarca en las I Jornadas de Fotografía organizadas por el Centro Nacional de Fotografía, dentro del XI Encuentro de Historia de la Fotografía, que por primera vez se celebra en Soria bajo el lema ‘La imagen que conecta. Fotografía para la cooperación y el diálogo’.

Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con la difusión del patrimonio cultural y artístico, acercando a la ciudadanía el legado fotográfico de grandes creadores y promoviendo el diálogo entre la historia, la memoria y la creación contemporánea.