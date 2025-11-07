La Gran Recogida del Banco de Alimentos se extiende a la provincia

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Banco de Alimentos continúa incansable en su labor de ayuda a los más necesitados y para conseguirlo convoca un año más su campaña de Gran Recogida, con el objetivo de llenar sus estanterías para después dar de comer a cientos de familias. En Soria son más de 1.150 las personas que requieren ese apoyo constante. La Gran Recogida se celebra este viernes y sábado en 22 establecimientos de la provincia, con la novedad este año de que se incorporan siete ubicados fuera de la capital, en concreto en los pueblos de Almazán, El Burgo de Osma, Ólvega y Ágreda, que por primera vez concurren a esta cita con la solidaridad.

Según explicó Ricardo Delso, en esta ocasión la modalidad elegida para recibir la colaboración será a través de donativos en metálico en las cajas de los supermercados, no con productos como solía ocurrir. «Es mucho más eficaz y resuelve mejor las necesidades. El establecimiento nos da una tarjeta monedero y cuando falta producto se acude a comprar lo que se necesita», especificó. De este modo, se permite ajustar de una forma más eficaz la oferta a las necesidades de los usuarios. «Se pueden comprar productos perecederos y además no hay que estar pendiente de la fecha de caducidad. Si no, siempre nos juntábamos con los mismos productos y se necesitan más cosas», matizó Delso, recalcando que el dinero que donan los clientes solidarios no sale del establecimiento más que en forma de productos para llevar después a las familias que lo requieren.

Las donaciones se realizan en caja, facilitando a los clientes que hagan la compra el colaborar con el Banco de Alimentos. Además, hay la posibilidad de desgravarse poniéndose en contacto con la organización.

El asunto pendiente sigue siendo el del voluntariado, ya que el Banco de Alimentos no logra cubrir todos los puestos que serían convenientes para informar y animar en la campaña. «Necesitaríamos unos 200 para llegar a todo, pero aún son escasos», informó Delso, sobre una cifra de voluntarios que ha ido creciendo durante la semana y en la que estaba puesta la confianza de un incremento de última hora. «En algunos establecimientos sólo tenemos una persona voluntaria», apuntó, con lo que no se pueden cubrir los turnos de apertura.

La Gran Recogida estará activa en Soria hoy y mañana, en el horario de los establecimientos, pero en el resto de España, puesto que se trata de una campaña nacional, se extiende hasta el próximo día 13, por lo que, «si alguien desea hacer su colaboración más allá del sábado siempre es bienvenida», recalcó Delso.

Con el Banco de Alimentos de Soria colaboran más instituciones lo que les permite contar con mayores ingresos para cubrir las necesidades de los usuarios, repartidos en 21 entidades, entre parroquias y asociaciones.