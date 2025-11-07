El Consistorio de Soria culmina la compra de la vivienda del Palacio de Alcántara

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Centro Nacional de Fotografía sigue dando pasos hacia adelante. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, anunció este jueves el acuerdo logrado entre el Ayuntamiento y los propietarios de la vivienda del Palacio de Alcántara que culminará con la próxima firma entre las partes durante la inauguración de las I Jornadas ‘La imagen que conecta. Fotografía para la cooperación y el diálogo’.

De esta forma, los casi 3.500 metros cuadrados de este inmueble pasarán a ser de titularidad pública ya que, tras su paso por el próximo pleno de diciembre, destacó el regidor, el objetivo «una vez que se produce la modificación, es su transferencia inmediata al Ministerio de Cultura para incluir una partida de cara a los próximos presupuestos y poder comenzar la redacción del proyecto y el inicio de las obras lo antes posible».

Para arrancar esta segunda fase del Palacio de Alcántara tiene que aprobarse, primero, la modificación definitiva de planeamiento -que ya cuenta con la luz verde de Patrimonio de la Junta- «permitiendo el traspaso de edificabilidad a la parcela que hay junto a la estación del Cañuelo y no perder ni la edificabilidad ni el valor económico de la misma para las arcas municipales», apuntó Martínez. Mientras se asegura «la dotación de equipamiento cultural del Palacio de Alcántara más el espacio del antiguo reformatorio» que se convertirá en una sede anexa al Centro Nacional de Fotografía.

Con este escenario sobre la mesa, «el objetivo con el que trabajamos desde hace tiempo está mucho más cerca». Martínez evidenció que con estos pasos previos han colocado el tablero para seguir avanzando «abriendo la casilla para la segunda fase» para la que todavía no hay previsión económica comprometida aunque «la estimación de esa segunda fase con casi 3.500 metros cuadrados más de ejecución y de inversión rondaría unas cifras no sé si tan importantes como la rehabilitación del Banco de España pero similares».

El Palacio de Alcántara se va a convertir en el centro de Archivo y Documentación del Centro Nacional de Fotografía, que albergará el espacio de exposiciones, colecciones, actividades y formación. Las obras, en marcha «después de muchas vicisitudes están en plena ejecución con casi 9 millones de euros de inversión que evidencian una realidad esperada desde hace mucho tiempo por Soria y su provincia y también por los profesionales del sector de la fotografía que aspiraban a tener un centro de referencia», aseguró el primer edil soriano.

Junto al alcalde, en la presentación de las jornadas estuvieron la directora del centro, Mónica Carabias; la directora del Centro de Estudios de Castilla La Mancha, Esther Almarcha, y el subdirector general de Artes Visuales y Creación Contemporánea del Ministerio de Cultura, Jesús María Carrillo. Las jornadas cuentan con representación de 13 universidades y la asistencia de 46 ponentes.

Mónica Carabias puso el foco en «la importancia de la investigación» y precisamente estas primeras jornadas se centran en esta línea así como en la colaboración entre instituciones. La directora del centro destacó que en la cita «participan especialistas, conservadores, restauradores, fotógrafos y colectivos fotográficos que van a reflexionar sobre la fotografía desde diferentes ámbitos, como la conservación o la gestión del patrimonio».

Todo ello con el objetivo de «sensibilizar al público de que la fotografía es una herramienta fundamental para el conocimiento de nuestra memoria y nuestra identidad».

De forma paralela a las jornadas este jueves tuvo lugar la inauguración de la exposición ‘Casiano Alguacil (1832-1914). Un fotógrafo por descubrir’ en el Archivo Histórico Provincial que puede visitarse hasta el próximo mes de febrero permitiendo a los visitantes redescubrir la obra de este pionero de la fotografía española, cuya trayectoria contribuyó decisivamente a la documentación visual del patrimonio histórico y monumental del siglo XIX.

Por su parte, Esther Almarcha, destacó que el Centro de Estudios de Castilla La Mancha, instituto de investigación de la Universidad regional «lleva 21 años reuniéndose para trabajar en la fotografía y estamos especialmente contentos de que ya exista un Centro Nacional de Fotografía puesto que ha sido una de las peticiones a lo largo de los últimos 10 encuentros anteriores».

Almarcha avanzó que es la primera vez que salen del territorio regional «y hacerlo de la mano del Centro Nacional de Fotografía es muy satisfactorio porque vamos a seguir el camino de hace 21 años pero como refrendo de esa investigación de tantos años y tantas personas».

En su opinión, «es fundamental abordar la fotografía desde todos los ámbitos que se pueden pensar y más porque la fotografía está presente en todos nuestros bolsillos, en los móviles constatando su importancia para los ciudadanos». Por ello, puntualizó, la importancia de «rescatar archivos fotográficos».

Por último, el subdirector general de Artes Visuales y Creación Contemporánea del Ministerio de Cultura, Jesús Carrillo, evidenció que «para el Ministerio y la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes es muy emocionante ver cómo da sus primeros pasos el Centro Nacional de Fotografía, un proyecto que lleva muchos años deseándose tanto desde Soria como desde la comunidad de investigación y de fotografía».

Por todo ello, se mostró «encantado de participar y de ir de la mano de la Universidad y siendo conscientes de hasta qué punto la investigación, la reflexión y el debate son fundamentales en el nacimiento del Centro Nacional».