Robo frustrado en el polígono Las Casas: dos detenidos y dos fugados por intentar un butrón

La colaboración ciudadana permitió abortar un intento de robo de butrón en una empresa del polígono industrial Las Casas de Soria. Por el momento hay dos detenidos procedentes de Madrid y con antecedentes por hechos similares, uno capturado cerca del lugar de los hechos y otro al volante de una furgoneta al parecer implicada en los hechos. Otras dos personas se dieron a la fuga con más éxito.

En la noche del pasado martes se recibió una llamada al Servicio de emergencias 112 en el que se avisaba de que se estaban escuchando unos fuertes golpes provenientes del exterior de una empresa ubicada en el Polígono Industrial Las Casas de la capital soriana.

Al lugar llegó, primeramente, una patrulla de Policía Local que sorprendió a cuatro hombres junto a uno de los muros de la empresa, donde habían realizado un agujero o 'butrón'. Estas personas, al verse descubiertas, huyeron hacia distintas direcciones siendo perseguidos por los agentes. En ese momento se personaron dos patrullas de Policía Nacional que colaboraron en la búsqueda de los fugados y ayudaron a la detención de uno de ellos. Junto al butrón se intervino un martillo de grandes dimensiones y dos cizallas, útiles con los que realizaron el butrón.

Los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una furgoneta que pudiera estar involucrada en esos hechos. Un funcionario de Policía Local localizó dicho vehículo. En la furgoneta se encontró varios guantes y una cizalla igual a la intervenida en el lugar de los hechos por lo que se procedió a la detención del conductor.

Los dos detenidos de 26 y 19 años, fueron trasladados a dependencias de Policía Nacional. Ambos provenían de Madrid y ya habían sido detenidos anteriormente por hechos similares.

A la zona del delito también se desplazaron agentes de Policía Científica para realizar la pertinente Inspección Ocular Técnico Policial que ayude al total esclarecimiento de los hechos.

Desde la Comisaría Provincial de Soria se quiere insistir en la importancia de la colaboración ciudadana a la hora de la prevención de este tipo de delitos, recordando que ante una situación o ante la presencia de personas que infundan sospechas de una posible comisión de un hecho delictivo, se pongan en contacto con la Policía llamando al 091 o servicio de emergencias 112