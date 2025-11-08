Losán presenta al inversor, Mabesal, con el objetivo de firmar en breve

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La dirección de Losán explicó este viernes al comité de empresa que el nuevo inversor, la empresa Mabesal, con sede en Valencia, presentó el pasado 30 de octubre un plan de negocio de 2026 a 2035 que a su juicio «parece realista». Así lo trasladó la secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, al término de la reunión, en la que Losán volvió a ampliar el permiso retribuido para los 80 empleados otras tres semanas más, hasta el 30 de noviembre, con el fin de conseguir durante ese tiempo la firma con Mabesal.

Y es que ahora el nuevo inversor tiene que detallar unas cuestiones técnicas de un plan que parece «coherente y realista» para Losán, pero que han solicitado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y los acreedores. Según Losán «son cuestiones menores» y espera que lo solventen la próxima semana. Además, también se comprometió a pagar la segunda parte de la nómina correspondiente al mes de septiembre. «De la de octubre la dirección no dijo nada», indicaron del comité.

Mientras tanto, lo que espera CCOO es que se consiga la firma con el inversor de cara a garantizar la continuidad de una planta que lleva sin actividad desde 2023. «Esto supondría un espaldarazo para los trabajadores, que arrastran mucho a sus espaldas», manifestó María Enciso. Ahora tendrán otras tres semanas de permiso retribuido que confirmó este viernes la dirección de Losán. «La empresa les ha pedido esperanza, paciencia y resignación, pero al final es lo mismo de siempre, no vemos la firma ni una solución a corto plazo que cierre esta situación».

En relación con la denuncia que han presentado por estafa contra Losán dos acreedores en un juzgado de Madrid, en concreto en el número 15, y le reclaman una cantidad que ronda los 15 millones de euros, la dirección explicó este viernes al comité que ya estaba incluido en el plan de reestructuración.

Lo que la plantilla teme que, a pesar de sus esfuerzos, Losán cierre definitivamente sus puertas, ya que pasa el tiempo y no se da un paso definitivo. El sindicato considera que los trabajadores están soportando una situación insostenible con retrasos en los pagos de sus salarios a la vez que constatan, día tras día, que la actividad no se retoma.

Aun así, confía en que llegue la compra lo antes posible, si es que sólo son cuestiones técnicas las que tiene que solucionar Mabesal. «Lo más importante es que este inversor está interesado», añadió Enciso.

No obstante, en caso de que la firma se lleve finalmente a buen puerto, UGT prevé que no entrará hasta el 1 de enero de 2026, dado que todavía están con las negociaciones del plan de reestructuración. «El problema es que la única planta que está trabajando es la de Zamora y porque al parecer se encarga de la gestión el nuevo inversor», indicó Pablo Soria, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT. Y cada día que pasa va minando a los trabajadores. «Se están acogiendo a su derecho de salida por falta de actividad». Ahora, apenas quedan 29 trabajadores del aserradero y los 51 de la línea de melamina de Losán en Soria; al principio de este año eran unos 130.

Mabesal (Maderas Benigánim SAU) indica en su página web que cuenta con más de tres décadas de experiencia como «productor español fiable de madera contrachapada de álamo de alta calidad».

Con sede en Benigánim, Valencia pone de manifiesto que invierte «continuamente en tecnología, maquinaria moderna y control de calidad para garantizar un rendimiento y una precisión constantes». Toda su producción se prueba en su propio laboratorio y se certifica para cumplir con los estándares internacionales.