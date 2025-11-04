Dos acreedores presentan en el juzgado una querella por estafa de 15 millones contra Losán

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Dos acreedores han presentado en un juzgado de Madrid, en concreto en el número 15, una querella por estafa contra Losán por una cantidad que ronda los 15 millones de euros, según ha podido confirmar este medio de fuentes judiciales. El juzgado ha admitido a trámite la querella dando inicio así a un proceso penal que se une a los graves problemas que sufre el grupo, y que se reflejan en la planta de Soria, donde la compañía ha prorrogado el permiso retribuido del 20 de octubre al 9 de noviembre, el cese temporal de la actividad en la planta y dejando por delante un futuro «negro y cada vez más desesperanzador», tal y como han denunciado los sindicatos.

Los acreedores que han presentado la querella son un particular y un negocio familiar que invirtieron en el grupo en enero de 2024 en unos pagarés con vencimiento en marzo de ese año, según la información facilitada por Losán que figuraba en el Mercado Alternativo de Renta Fija y que consideran que era «falsa», y que Losán presentó en febrero de ese año el preconcurso ante los juzgados de lo mercantil.

En concreto, las mismas fuentes señalan que 10 días antes del preconcurso se presentó una inversión de 10 millones y dos días antes de 5 millones, por lo que se baraja la posibilidad de «una recaudación de fondos que no iban a devolver, una situación fea», y que no obedecía, «a una estrategia empresarial». La querella se dirige contra las personas físicas y jurídicas del grupo, en el que lógicamente se encuentra involucrado como pieza importante la planta de Losán en Soria.

En principio se presentaron dos querellas por separado pero se han unificado en el juzgado número 15 de Madrid, que es quien lleva las investigaciones por un presunto fraude en el mercado.

Más particularmente, el proceso se inicia contra los dueños de la firma y el juzgado deberá dirimir si ese movimiento de preconcurso obedeció a un movimiento estratégico empresarial o a un modelo delictivo del destino del dinero.

Las mismas fuentes estiman que el proceso puede finalizar en una completa auditoría de las cuentas y que los acreedores «son gente que sufre», y critican que «no esté cumpliendo el plan de reestructuración específico».

Grupo Losán es una multinacional española fabricante de productos de madera, como tableros de melamina y chapas, y cuenta con una planta en Soria, que actualmente da empleo a unas 80 personas tras los procesos de EREs y ERTEs acometidos. La actividad principal es la fabricación y distribución de productos derivados de la madera, incluyendo chapas, tableros de melamina, aglomerado, rechapado y madera aserrad. Se enfoca en el control de todo el proceso productivo y en la cadena de custodia con certificación denominada FSC.

Cuenta con 6 plantas de producción en España y 4 a nivel internacional. Ofrece una amplia gama de superficies decorativas, tableros de madera y chapa natural, con opciones como la línea ‘madera de autor’ con acabados especiales. Su origen se remonta a 1964, en la localidad gallega de Curtis.

Mientras tanto, por lo que respecta a Soria, la empresa ha enfrentado ya demandas de trabajadores reclamando la extinción del contrato por falta de ocupación efectiva e incumplimiento de pagos, de las que se han ganado diez con sentencia en Soria y el Tribunal Superior de Burgos y hay otras tantas a la espera de juicio.

En un comunicado, CGT Soria exigió garantías de empleo y transparencia ante la «incertidumbre» que rodea el futuro de Tableros Losán. El sindicato, presente en el comité de empresa, denunció la falta de información sobre la posible entrada de un inversor y advirtió que «no permitirá más recortes ni decisiones a espaldas de la plantilla».

«Hoy la fábrica vive un nuevo momento de inestabilidad, marcado por los rumores sobre la entrada de un posible inversor del que nadie sabe nada oficialmente», apuntó el sindicato, quien denuncia la «opacidad y el silencio empresarial ante una situación que afecta directamente al sustento de decenas de familias sorianas. No aceptamos maniobras, medias verdades ni decisiones tomadas en despachos ajenos al comité ni a la plantilla», remarcó.

Considera que el futuro de Losán «no puede decidirse sin las y los trabajadores que sostienen la producción día a día», y exige «claridad inmediata sobre cualquier operación empresarial, proyecto de venta o cambio de propiedad». Recuerda, por último, que la planta «no está en venta sin condiciones sociales».