La Diócesis de Osma-Soria dobla las aportaciones de los fieles y logra un superávit de 2,9 millones

La Diócesis de Osma-Soria presentó este viernes su memoria anual de 2024 haciendo públicos los datos económicos, pastorales, educativos, culturales y asistenciales. Las cifras de la cuenta de resultados consolidada arrojan un superávit de 2,9 millones de euros con unos ingresos de 10.104.168 euros y unos gastos de 7.157.934 euros. El administrador diocesano, Gabriel Ángel Rodríguez, aclaró que «esos 3 millones no están en las arcas del Obispado, sino repartidos en la tesorería de cada parroquia o entidad».

En el apartado de ingresos, destacan, entre otras partidas, las aportaciones directas de los fieles que con 1.875.398,92 euros «han doblado los datos del año anterior», tal y como apuntó el ecónomo, Alberto Martín, o los 2.322.311,64 euros de asignación tributaria (la famosa X de la declaración de la renta). Un fondo, continuó Rodríguez, que evidencia la «solidaridad interdiocesana» ya que los sorianos en sus renta soportan unos 600.000 euros pero la Diócesis «recibe 4 veces más». El ecónomo diocesano puntualizó, además, que el objetivo de Osma-Soria «es buscar la autofinanciación para no tener que depender de las subvenciones».

El administrador diocesano, por su parte, puso el foco durante la rueda de prensa en el nuevo escenario que vive la sociedad en este momento «con un discurso religioso de algunas personas del mundo del espectáculo que es la punta del iceberg de un movimiento más hondo de vuelta a la espiritualidad y a la fe católica y a la Iglesia».

Un movimiento que también están detectando en Soria aunque, por motivos de envejecimiento y dispersión de la población, se observa de forma más tangible en núcleos urbanos mayores. Sin embargo, destacó Rodríguez, «sí hemos detectado en Soria la presencia de personas que no han tenido nunca contacto con la fe, convertidos en sentido estricto». Y «personas muy jóvenes, además».

Es un fenómeno «que se está viendo en sociedades más urbanas pero que también está llegando a Soria». Para Rodríguez «todo efecto tiene una causa y la gente, en general, y los jóvenes, en particular, están hartos de una determinada ideología provocando una reacción de vuelta a los valores cristianos que esperemos que sea sólida y permanente».

La presentación de la memoria de 2024 puso otros muchos números encima de la mesa. La Diócesis de Osma-Soria cuenta con 87 sacerdotes, 42 religiosos y religiosas, 108 monjes y monjas de clausura, 542 parroquias y 6 monasterios. Además tiene 192 catequistas y cuatro seminaristas.

En clave educativa, cuenta con 4 centros católicos concertados con 1.650 alumnos, 143 trabajadores y 137 personal docente. La actividad misionera la realizan 61 misioneros repartidos por la geografía mundial. Además, la Diócesis de Osma-Soria ha celebrado 299 bautizos, 239 confirmaciones, 372 comuniones y 77 matrimonios.

En el apartado cultural, el delegado de Patrimonio, José Sala, destacó que la Diócesis mantiene 41 bienes inmuebles de interés cultural realizando durante el año pasado un total de 56 proyectos de construcción y rehabilitación con un desembolso «cercano al millón de euros de los que 428.000 euros corresponden al Obispado».

En clave patrimonial, Sala aseguró que de momento no hay novedad de cara a la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Soria y el Cabildo de la Concatedral de cara al cobro en San Saturio. «Está paralizado. No se ha definido nada del planteamiento que se llevó a cabo».

Gabriel Ángel Rodríguez también se refirió a la situación de sede vacante que atraviesa la Diócesis de Osma-Soria desde hace un mes y medio cuando Abilio Martínez Varea tomó posesión en Ciudad Real. «Estamos acostumbrados porque Soria es una Diócesis cuna. Los obispos aprenden aquí el oficio para luego irse a otros lugares», apuntó. En esta ocasión, sin embargo, sucede que la Nunciatura de España también se encuentra en sede vacante ya que el nuevo nuncio, representante del Papa en España, tomará posesión en diciembre. El nuncio tiene un papel clave en el proceso de selección del nuevo obispo ya que puede proponer candidatos y recopila información sobre ellos. «Lo importante es que el candidato sea un buen candidato», destacó Rodríguez recordando que «son procesos lentos. La última sede vacante duró diez meses».

En materia caritativa y asistencial, la Diócesis atendió a 18.405 personas en 35 centros. En concreto, se atendieron 2.878 personas en 25 centros para mitigar la pobreza; 238 atendidos en 3 casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad; 178 atendidos en 5 centros para menores y jóvenes y otros centros para la tutela de la infancia; 115 atendidos en 1 centro para la defensa de la vida y la familia así como 523 atendidos en 1 centro para promover el trabajo. Además, Cáritas, gracias a sus 138 voluntarios, atendió a 1.536 personas resultando beneficiadas un total de 2.376.

La clase media se empobrece

Por su parte, el secretario de Cáritas en Soria, Roberto de las Heras, puso el foco en la situación de la sociedad «donde la clase media está desapareciendo y la fragmentación es mucho mayor». En su opinión, «no es que la pobreza se haya reducido sino que la clase media se encuentra al borde de la exclusión con unas dificultades que antes no veíamos», destacó y añadió, «dificultades de llegar a fin de mes y alimentarse». De las Heras apostilló que «no se ha reducido la pobreza sino todo lo contrario ya que cada vez es más difícil salir adelante con un trabajo con alquileres desorbitados y la pérdida de poder adquisitivo».