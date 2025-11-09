Los Cines Mercado logran hasta octubre 14.100 pases, un 28% más que en 2024

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Los Cines Mercado han experimentado en los primeros diez meses del año un incremento del 28% en el número de espectadores en comparación con el año anterior. Así, tal y como indican fuentes municipales, de enero a octubre de 2025 un total de 14.100 personas han acudido a estas salas frente a las 11.008 entradas vendidas durante el mismo período del año anterior.

En opinión de la responsable de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, estas cifras evidencian que «los cines Mercado han ido a más con saltos muy importantes cada año». Por ello desde el Consistorio «tenemos una satisfacción muy elevada» con el comportamiento de estas salas municipales que entraron en funcionamiento en 2019. «Estamos hablando que de 2024 a 2025 han acudido a estos cines 3.000 personas más», destacó Gonzalo. La edil resaltó que «se ha fidelizado público y se sigue creciendo ya que llega gente nueva que se queda. Hay gente muy fiel» asegurando que «el cine municipal es una de las joyas culturales de Soria. Es un privilegio».

A estos números, añadió Gonzalo, hay que sumar, además, los 1.477 niños y niñas que han acudido a las salas de los Cines Mercado de la mano de la programación Autofilme en colaboración con los centros educativos para que los más pequeños vayan al cine y aprendan las bondades del séptimo arte.

En cuanto a las películas más taquilleras de lo que llevamos de año, destacan en las tres primeras posiciones ‘Sirat’, con 689 espectadores seguida de ‘Emilia Pérez’, con 638 y ‘Flow’ con 620. El top ten lo completan ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’ con 507 entradas vendidas; ‘Muy lejos’ con 376, ‘Los Aitas’, con 370 seguidas de ‘Misterioso asesinato en la montaña’ con 324, ‘Misión Panda en África’ con 285, ‘Aquel verano en París’ con 285 también y, por último, cierra la lista ‘Adiós Buenos Aires’ con 268 espectadores. En total, estos 10 títulos han reunido a un total de 4.362 personas en las salas de la capital.

Gloria Gonzalo también quiso poner el foco en la programación paralela de los Cines Mercado con el Festival MujerDOC «una ventana al mundo que trae público muy interesante» o las Jornadas de Memoria Histórica. Certámenes «de mucha calidad que ‘utilizan’ estos cines como soporte» de sus actividades, sin olvidar el Cine Club de la Uned y, en este momento, el Certamen Internacional de Cortos, entre otros.

Gonzalo destacó, por otra parte, que los Cines Mercado de la capital «están al nivel de los cines de arte y ensayo de Madrid y Barcelona». No en vano, continuó, «cuentan con una programación exquisita que mantiene ese estilo de cine documental, no comercial, y subtitulado».

Los Cines Mercado cuentan con dos salas con programación de lunes a domingo y con capacidad para 170 personas (100 butacas la sala 1 y 70 la sala 2). Además de estas dos salas de proyección cinematográfica el cine cuenta con una tercera sala polivalente con capacidad para 40 personas y posibilidad de proyectar en 4K y BluRay.

Es precisamente a esta sala a la que se quiere dar un impulso desde el Ayuntamiento y para ello se están realizando los talleres creativos ‘Otra mirada al cine’ que se están desarrollando durante tres fines de semana (uno en octubre, otro en noviembre y otro en diciembre) e impartidos por Mercedes Álvarez. Una actividad «que ha causado mucho interés, tenemos lista de espera y gente que ha venido de fuera de Soria para poder participar».