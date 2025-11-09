Heraldo-Diario de Soria

Soriabaila mueve las caderas con Danzando Soria, las fotos del evento

La asociación organiza un fin de semana lleno de danza, talleres y convivencia al que acuden aficionados de otras provincias

Soriabaila celebra su gran cita anual con un fin de semana repleto de actividades y ritmo.

Soriabaila celebra su gran cita anual con un fin de semana repleto de actividades y ritmo.

Heraldo-Diario de Soria
Soria

Soriabaila deja pocas dudas en su nombre sobre su cometido, y este fin de semana lo ha cumplido con creces. El encuentro Danzando Soria llenó el hotel Cadosa de bailarines que pudieron disfrutar  de bailes, talleres y convivencia especialmente en la jornada del sábado.

Con numerosos aficionados llegados de otras provincias, cada cual pudo elegir su modalidad preferida para practicar durante el día antes de actividades como el gran baile nocturno o el brunch matutino en el que música, danza y ritmo en las caderas no pudieron faltar.

