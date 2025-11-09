Soriabaila mueve las caderas con Danzando Soria, las fotos del evento

Soriabaila celebra su gran cita anual con un fin de semana repleto de actividades y ritmo.MONTESEGUROFOTO

Soriabaila deja pocas dudas en su nombre sobre su cometido, y este fin de semana lo ha cumplido con creces. El encuentro Danzando Soria llenó el hotel Cadosa de bailarines que pudieron disfrutar de bailes, talleres y convivencia especialmente en la jornada del sábado.

Con numerosos aficionados llegados de otras provincias, cada cual pudo elegir su modalidad preferida para practicar durante el día antes de actividades como el gran baile nocturno o el brunch matutino en el que música, danza y ritmo en las caderas no pudieron faltar.