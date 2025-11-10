El Ayuntamiento de Soria prevé el porcentaje de deuda más bajo de los últimos años

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria prevé cerrar el ejercicio con el porcentaje de deuda más bajo de los últimos años, "en torno al 50%", según avanzó el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, también en cifras absolutas, pues "se rebajarán los 24 millones", a falta de que a 31 de diciembre se confirmen los datos en función de los ingresos consolidados.

El pleno del próximo jueves aprobará una amortización extraordinaria de deuda por valor de 2,2 millones de euros que permitirá reducir notablemente el porcentaje de deuda mencionado. Una operación que responde a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que debe hacerse cuando existe superávit, en este caso de 2,2 millones, y también remanente de tesorería, de 10 millones, explicó Muñoz, al término de la comisión de Hacienda de este lunes.

Eliminará sendos créditos con otras tantas entidades financieras, lo que permitirá al Ayuntamiento ahorrar 15.000 euros en intereses.

El Consistorio cuenta con una operación de crédito abierta de 3,6 millones de euros, y hasta final de año seguirá utilizándola, por lo que, en función también de los ingresos consolidados, darán como resultado el porcentaje de deuda en torno al 50% sobre los ingresos, como matizó Muñoz, poniendo de manifiesto