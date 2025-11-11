El Festival de Cortos de Soria gira la mirada hacia los niños con 2.386 participantes

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Un total de 2.386 niños y jóvenes van a pasar por el Palacio de la Audiencia para participar en las sesiones Escuela y Cine preparadas dentro de la programación del Festival Internacional de Cortos. Unas sesiones que arrancaron este lunes con la proyección de siete obras para alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria de Doce Linajes, Fuente del Rey, Santa Teresa, Numancia, , Arboleda y Pedrizas así como 3º de Infantes de Lara que acudieron al centro cultural en dos sesiones matinales.

Los cortos que visionaron fueron ‘De-Sastre’, ‘El principito Óscar’, ‘Estela’, ‘Plumero’, ‘Las piedras de Luna’, ‘Lights’ e ‘Historia de un chico triste’. Estas sesiones, puestas en marcha con el objetivo de acercar a los más pequeños a las bondades y curiosidades del séptimo arte, en general, y al Certamen de Cortos, en particular, se celebrarán también el martes y el miércoles.

Por otra parte, durante la jornada de este lunes se inauguraron las sesiones paralelas ‘En Precario’ con proyecciones en los Cines Mercado. Una sección que aborda desde diferentes puntos de vista la situación laboral en que viven muchas personas. Seis cortometrajes que acercan al espectador a diferentes realidades y sus consecuencias. Desde hace seis años, en colaboración con la Fundación Jesús Pereda de CCOO. La entrada tiene un precio de 1 euro.

Por la tarde, también el lunes, tuvo lugar la tercera proyección de la sección oficial a concurso que este año está compuesta este año por 61 películas de 13 países. En concreto, ayer se visualizaron los siguientes cortos: ‘La intérprete’, ‘SyD’, ‘Mimo’, ‘902’, ‘De-sastre’, ‘Cztery ściany pamięci’, ‘La conversación que nunca tuvimos’, ‘Silencios’, ‘Elvira’, ‘Adiós y ‘Depredador’. La entrada para asistir a estas sesiones es de 2 euros.

Este martes, además de la doble sesión de la mañana Cine y Escuela, con la participación de niños de Doce Linajes, Fuente del Rey, Santa Teresa, Numancia, Arboleda, Pedrizas, Infantes de Lara, Trilema y Escolapios, la programación continuará con la sección paralela ‘Cortos de Memoria’ en los Cines Mercado y con la entrada a 1 euro. Esta sección se realiza en colaboración con la soriana Asociación de Recuerdo y Dignidad. El festival aporta su grano de arena gracias a esta sección paralela con la intención de no perder la memoria y en muchos casos de recuperarla con la proyección de tres producciones españolas. La jornada del martes concluirá con el cuarto pase de la sección oficial a concurso pasando ya el ecuador del certamen cinematográfico.