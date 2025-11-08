Viaje a la India en el Palacio de la Audiencia con el Certamen de Cortos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Música y danzas exóticas trasladaron este viernes al público asistente a la gala inaugural del XXVII Festival Internacional de Cortos ‘Ciudad de Soria’ a la India sin salir del Palacio de la Audiencia, donde se celebró este viaje cultural. La velada estuvo conducida por la actriz y cantante Christina Rapado y fue una gala llena de música, danza y cine en honor al país invitado, India, y en colaboración con la Casa India.

La gala de inauguración marca el inicio de una semana en la que la capital se llenará de cine en corto de calidad y actividades vinculadas al Séptimo Arte. Contó además con un espectáculo de música, danza y canto con la participación de la bailarina Miriam Lamas Baiak, la actuación de Dj JasVinders y la cantante Ana Isla.

Tras las actuaciones, se proyectó el cortometraje indio ‘La pescadera y el Tuk Tuk’ del director Suresh Eriyat. Concluida la gala de inauguración, la fiesta se trasladó al Café Botánico donde no faltó la música con DJ para cerrar esta emocionante jornada.

Además, este viernes por la tarde, también se inauguró la exposición de carteles indios ‘Masala Collage’ de Antonio Merinero en la sala de exposiciones Jesús Bárez del Palacio de la Audiencia. La obra se podrá visitar hasta el 29 de noviembre.

Así, con esta ceremonia se da paso a una semana llena de cine y actividades que continúan este sábado 8 de noviembre con la sección infantil, la sección Nacional Videoclips y la I Proyección de los cortometrajes de la sección oficial a concurso que tendrá lugar a las 20.00 horas en el Palacio de la Audiencia. Además, esta tarde se proyectará el documental ‘Raquel Meyer: Insumisa y Divina’ de la directora Vicky Calavia, en el marco del IV Concurso nacional de Videoclips. Esta mañana se celebra la Jornada de Networkig/Pitching, en el Casino, con varias productoras para que quien lo desee traslade sus ideas y proyectos cinematográficos.