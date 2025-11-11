Tragsa licita nuevas obras para la estructura y la envolvente de Maderaula

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La empresa pública estatal Tragsa, como entidad adjudicadora, ha publicado la licitación de las obras de ejecución de cubierta con panel sándwich y remates del edificio del centro de formación de Maderaula en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), en Garray, por un importe total de 58.381 euros. El procedimiento es abierto simplificado. El plazo para presentar ofertas concluye el 3 de diciembre a las 14.00 horas y la apertura económica está prevista el 4 de diciembre a las 9.30 horas.

Esta licitación se suma a la adjudicación del pasado 7 de octubre, cuando Tragsa adjudicó a Egoin SA la estructura de madera y el suministro y montaje de paneles de la envolvente, por 361.790 euros. Con ambos hitos, el proyecto avanza hacia la puesta en servicio del nuevo edificio.

Maderaula forma parte de las inversiones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad, dentro del PRTR financiado con fondos Next Generation EU. La Diputación de Soria actúa como entidad beneficiaria y gestiona la ayuda del Estado para ejecutar las actuaciones. El proyecto desarrolla una cadena de valor integral basada en madera autóctona (pino silvestre y pino laricio) con el objetivo de industrializar la construcción con materiales locales, reducir emisiones en el sector y generar empleo en el medio rural.

El centro de Garray servirá como espacio de formación, innovación y demostración para empresas, profesionales y estudiantes, con líneas de trabajo en clasificación mecánica de la madera, productos estructurales, análisis de competitividad de sistemas constructivos y emprendimiento verde. La iniciativa contempla, además, itinerarios de capacitación, evaluación de ciclo de vida y certificación forestal, con el fin de retener valor en el territorio y abrir oportunidades a la industria regional.

El proyecto cuenta con un consorcio técnico de solvencia (Cesefor, FSC, Asfoso, AEICE e ITEC, entre otras entidades) y con una gobernanza que vincula a administraciones, centros tecnológicos y empresas. Esta alianza permite transferir conocimiento a la industria regional, crear cadenas cortas de suministro y retener valor en el territorio.