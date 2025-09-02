Luz verde al proyecto de construcción de edificio para el centro Maderaula

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria ha dado el visto bueno, en junta de gobierno, el proyecto de construcción del Centro Formativo para la edificación con madera Maderaula Lab, que estará ubicado en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA).

Esta iniciativa forma parte del proyecto ‘Construyendo Maderaula: Innovación y emprendimiento para el impulso de la cadena de valor de la madera orientada a la construcción sostenible’.

El proyecto, en el que participa Cesefor, cuenta con dos fases. En la primera , dotada con un presupuesto de 800.000 euros, se contempla la fabricación y montaje de la estructura de madera laminada, la ejecución de cerramientos, la cubierta completa, las carpinterías exteriores principales y el sistema de recogida de pluviales de la cubierta.

De esta cantidad, 530.000 euros serán financiados por la Fundación Biodiversidad, mientras que los 270.000 euros restantes correrán a cargo de fondos propios de la Diputación.

En la segunda fase, prevista en los presupuestos de 2026 y dotada con 2.587.407 euros, incluirá la finalización del edificio: instalaciones completas, estructura secundaria y forjados, particiones interiores, instalación de ascensor, carpinterías, urbanización del entorno y acabados.

En total, la actuación del Proyecto Maderalula cuenta con un presupuesto global de más de 4 millones de euros. El plazo de ejecución se estima en un año y cinco meses, con la finalización de la primera fase en diciembre de 2025 y la conclusión de la segunda un año después.