Los Pajaritos gana aparcamientos a costa de una pista de patinaje que se reconstruirá cubierta

Cambios en el urbanismo de Los Pajaritos. La deteriorada pista de patinaje junto al pabellón pasará a convertirse en aparcamientos. Sin embargo la intención municipal es que no se pierda equipamiento deportivo. Se contempla crear una nueva pista abierta pero cubierta en otra parcela.

El Ayuntamiento de Soria ha comenzado la retirada de la pista de patinaje junto al polideportivo de Los Pajaritos que permitirá ampliar la zona de estacionamiento y concluirá la remodelación de todo el entorno. De esta forma, se aprovechará para el doble objetivo de mejorar el espacio y también de trasladar el equipamiento de patinaje más funcional y moderno en otra parcela.

La concejala Ana Alegre así lo ha confirmado al indicar que “vamos a incluir en los presupuestos que estamos elaborando una partida para ejecutar una nueva pista de patinaje abierta, pero también semicubierta lo que permita un mayor y mejor uso para los amantes de este deporte”. La ampliación de las plazas de estacionamiento también permitirá a los vecinos del barrio disponer de más espacio especialmente durante la celebración de eventos.

Actualmente también se están llevando a cabo las obras en el parque del viejo estadio de Los Pajaritos y coincidiendo con los eventos que movilizan más afluencia de público como los partidos del Numancia, se habilita el parking del campus Duques de Soria gracias a la colaboración de la UVA.

El proyecto ahora en ejecución supone una transformación integral del espacio con la retirada estratégica de pavimento en calzada generando un espacio más ecológico y accesible para la movilidad activa y el paso peatonal. Las obras permiten la creación de 3.033 metros cuadrados de nueva superficie, junto con la restauración de 520 metros cuadrados de áreas verdes.

También incluye la plantación de 207 nuevos árboles y 604 ejemplares de matorrales y arbustos, además de la generación de 3.553 metros cuadrados de superficie permeable, y una zona peatonalizada de 800 metros cuadrados. Se espera una mejora ambiental significativa al contribuir a la absorción de 0,414 toneladas de dióxido de carbono equivalentes, lo que repercute en la mitigación del cambio climático.

La inversión asciende a 463.549 euros más IVA, coordinada por el Ayuntamiento de Soria con asistencia técnica de la Fundación Cesefor.

Desde BRERA se impulsa el Bienestar, la Recuperación y la Restauración de distintos ecosistemas urbanos, adaptando la ciudad al cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza que reduzcan nuestra vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos futuros.

BRERA es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Cesefor y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demografico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGeneratiónEu.

Esta obra se completa con otras como las de eficiencia en el pabellón de Los Pajaritos por la cuantía de 1.789.313 euros más IVA. La actuación se puede hacer gracias a la llegada de fondos europeos a través del Gobierno de España y esa reserva de 8 millones para los tres centros de alto rendimiento de Castilla y León. La actuación incluye obras de mejora de la envolvente térmica, de las instalaciones y de la accesibilidad y se enmarca en el Plan Energía Deporte 2.0 de modernización de las instalaciones deportivas, contenido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea – Nextgeneration eu. L