Tierras sin Males celebra 25 años de cooperación internacional

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Una docena de pozos, cinco escuelas, formación de decenas de maestros, apoyo al emprendimiento de mujeres, miles de niños arrancados de las garras de la desnutrición... Los logros de una pequeña organización no gubernamental como Tierras sin Males, creada en Soria hace 25 años, son motivo de satisfacción de sus promotores e impulsores, sobre todo teniendo en cuenta que muchas ONG de su tamaño se han ido quedando en el camino, pasto de las crisis de 2008, 2015 y la pandemia.

Tierra sin Males sigue en la lucha en tres líneas, la cooperación internacional, la sensibilización sobre la situación del tercer mundo y el intento de integración de los inmigrantes. De todo ello, de sus 25 años de historia, va la exposición que estos días puede verse –hasta el 19 de noviembre– en el Casino de Soria.

El balance es «positivo», resume su fundador, Eduardo Lallana, presidente durante muchos años, que ha dejado el relevo en manos de Ana Vicente Sánchez. La ONG soriana, inspirada por el legado de Pedro Casaldáliga, cuenta actualmente con unos 70 socios, un trabajador, una docena de voluntarios activos y muchos de forma ocasional.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil pero la colaboración con otras ONG ha evitado muchos baches en el camino, principalmente en su presencia en África, más concretamente en Guinea Bisáu, de donde procedían muchos de los inmigrantes llegados a Soria, de una zona muy marginal. «Gracias al trabajo con la ONG que tiene cierto equipo sobre el terreno hemos podido ir haciendo proyectos, escuelas», apuntó Lallana en referencia a la ONG Sogiba, lo que ellos denominan «contraparte local».

Tierra sin Males comenzó su cooperación internacional en Brasil, donde financió proyectos que atendieron a 10.000 niños que salieron de la desnutrición. Trabajan también en El Salvador ayudando a mujeres, víctimas colaterales de la guerra civil, a las que se facilitó plantas para su huerto y gallinas para sus corrales, en definitiva, la superviviencia, con la posibilidad de emprender con la venta de sus productos. La financiación de la Junta de Castilla y León a la ONG para proyectos en este país ha sido fundamental.

Ahora, en Guinea Bisau su objetivo son las escuelas, «la educación es la base del desarrollo de los pueblos», recuerda Lallana, y también la construcción de pozos, lo que ha ido reduciendo notablemente el número de víctimas mortales por beber agua contaminada. De todo ello habla la exposición de paneles temáticos, materiales gráficos y citas.

«África es la gran olvidada, la vergüenza de Europa», afirma el fundador de Tierra sin Males, por eso la labor de las ONG es tan relevante, pues a través de ellas llegan fondos que sirven de ayuda. En ese sentido, la organización soriana, que concurre a las ayudas a la cooperación de administraciones como el Ayuntamiento de Soria, ha ido expandiéndose y ya cuenta con delegaciones en Burgos, Valladolid, Salamanca y León, además de La Rioja, Madrid y Aragón. Así también reciben ayuda de otros ayuntamientos y diputaciones. También el Campus Universitario de Soria les brinda apoyo. Como ejemplo, varios profesores se desplazaron hasta Guinea Bisáu para la formación de maestros que son quienes enseñan en las escuelas, y técnicos de la universidad contribuyeron a dotar de placas fotovoltaicas los pozos para que se alimenten de esta energía.

«La cooperación no es fácil y buscamos que haya una contraparte que asegure que los proyectos se hacen bien y se justifique cada euro que se destina allí», explica Lallana, quien matiza que la ONG se somete cada año a una auditoria externa y cuentan además con el sello de calidad Aenor. «Lo estamos haciendo bien, la transparencia es nuestro principio fundamental», recalca, y añade que existe la posibilidad de conocer in situ sus proyectos, como voluntarios, financiados por la Junta.