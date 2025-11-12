El PP reclama una «auditoría» del bus urbano y un informe de quejas

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Soria ha presentado una moción para su debate en el Pleno del jueves en la que solicita, entre otras medidas, una auditoría del funcionamiento del servicio de autobús urbano, verificando si se está cumpliendo el contrato y en su caso «la aplicación de las sanciones correspondientes». Los populares defienden que «en los últimos meses» se «ha agravado» el «deterioro» del servicio y apunta a las más de 200 quejas registradas en el propio Ayuntamiento.

Desde el PP explican que las reclamaciones vecinales dejan constancia de la «deficiente gestión del servicio y su escasa utilidad pública en los condicionantes actuales». Los populares denuncian que las quejas exponen situaciones de «incumplimientos horarios, retrasos y adelantos injustificados, supresiones de paradas y frecuencias especialmente en las líneas 1 y 3 que afectan a la zona de los hospitales fundamentalmente». «Los vecinos también alertan de averías constantes que obligan a desalojar a los pasajeros antes de su destino, vehículos en mal estado de limpieza o rampas averiadas», reflejan.

Los populares aseguran que desde Servicios Locales «no se ha ofrecido una respuesta ni adoptado medidas eficaces para revertir esta situación». «La inacción del equipo de Gobierno socialista refleja una preocupante falta de control sobre el contrato de concesión, así como una ausencia de supervisión y exigencia hacia la empresa responsable». El PP considera «inaceptable» que mientras se anuncian inversiones en otras áreas «se descuide un servicio básico que afecta directamente a trabajadores, estudiantes, personas mayores y con discapacidad». «Soria necesita un transporte urbano digno, fiable y moderno, acorde con las necesidades reales de los ciudadanos», reclaman,

Por otro ello, piden que el equipo de Gobierno haga una «auditoría sobre el servicio «verificando el cumplimiento del contrato por parte de la empresa Avanza y, en su caso, la aplicación de las sanciones pertinentes». De la misma forma apuesta por requerir a Servicio Locales que presente en el siguiente Pleno «un informe detallado sobre las incidentes y quejas». El PP también considera necesario «un plan urgente de mejora del transporte urbano revisando horarios, frecuencia, limpieza, accesibilidad y mantenimiento de la flota».

La moción también incluye otras dos peticiones. Por una parte, la apertura de un canal de «participación ciudadana específico y permanente para el servicio de autobús» donde se puedan trasladar quejas y sugerencias al Ayuntamiento garantizando una respuesta ágil y transparente». Por último, se pide «revisar las condiciones del contrato de concesión y valorar la posibilidad de exigir responsabilidad por incumplimientos reiterados o incluso las rescisión si se demuestra que no se han cumplido los estándares mínimos de calidad y servicio público».