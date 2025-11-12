Las consultas de trauma en Soria se extienden a sábado y domingo para reducir lista de espera

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria lleva «entre un mes y un mes y medio» realizando consultas de traumatología los sábados y domingos por la mañana con el objetivo de «disminuir la lista de espera», muy tensionada en esta especialidad, tal y como indica el gerente, José Luis Vicente.

Para realizar estas consultas de trauma «que es una actividad extraordinaria fuera de la jornada ordinaria» hasta el centro hospitalario soriano se trasladan varios profesionales «que vienen desde el hospital Clínico de Valladolid», subraya Vicente. Una actividad que, de momento, «no tiene fecha de fin y con seguridad la situación se prolongará durante todo el año que viene», continúa el responsable del centro hospitalario. Un «proyecto de gestión compartido» con el centro sanitario pucelano que podría ampliarse ya que Vicente no descarta la posibilidad de poner en marcha también un «autoconcierto quirúrgico». Y es que, aseveró, «estamos trabajando en diferentes vías para resolver las listas de espera». No en vano, trauma «es la especialidad más voluminosa en toda España y, probablemente, es la que más demora presenta a nivel nacional, en general, y también en Soria».

El gerente explica, para entender este escenario que, generalmente las consultas externas «son la última actividad que se organiza. Lo primero, lógicamente, es atender el sistema de guardias, hospitalización, pruebas... y en última instancia, las consultas externas». Por este motivo, «cualquier incidencia que se produce en cualquier servicio médico tiene su repercusión en las consultas externas» arrojando como resultado «unas demoras más elevadas de la que nos gustaría», matiza.

Un escenario, continúa el gerente, que «generalmente, afrontamos con recursos propios en la mayoría de las especialidades» pero hay veces que, por diferentes motivos, se decide poner en marcha la «fórmula del autoconcierto que es realizar actividad extraordinaria fuera de la jornada ordinaria de trabajo que es de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas». Más allá de ese horario, subraya Vicente, «tenemos actividad extraordinaria en bastantes servicios del hospital como cirugía, traumatología, digestivo, neurología... Y, además de la actividad extraordinaria con personal propio de plantilla tenemos ciertos servicios en los que viene personal de otros hospitales para hacer actividad extraordinaria de estas consultas». Además de trauma, en Soria se están realizando pruebas de digestivo y consultas de otorrino en función de su demanda.

Vicente deja claro que «es una actividad ordinaria» en el funcionamiento del día a día del hospital «aunque puede llamar la atención a la ciudadanía que se pase la consulta en sábado o domingo», sin embargo, «es algo que venimos haciendo en otorrino desde hace tiempo o en digestivo realizando pruebas de colonoscopias programadas un fin de semana cada mes».

En concreto, para las pruebas de digestivo, explica el gerente, «viene una profesional una vez al mes y se monta el equipo con personal de Soria (probablemente otro digestivo, personal de enfermería de plantilla y personal técnico) realizado una jornada de alto rendimiento ya que sacamos bastante actividad los fines de semana y conseguimos tener una demoras bastante razonables en pruebas de digestivo». En este sentido, asevera, «son pruebas que requieren una atención rápida ya que hablamos de colonoscopias con sospechas por lo que intentamos tener plazos razonables» evidenciando que «el 95% de los recursos son nuestros».

En este punto, el responsable del Santa Bárbara destaca que el programa de digestivo «es muy ambicioso porque se realizan las colonoscopias de screening pero también las derivadas de estudios del cáncer de colon».

A estas dos especialidades, se une, también, la actividad extraordinaria que realiza el servicio de otorrino gracias a profesionales «que vienen de Burgos y Ávila» y que tiene lugar «hace tiempo», subraya Vicente. En este caso, también con la finalidad de ir reduciendo la lista de espera que en esta especialidad también es elevada.

A nivel económico, es decir, el presupuesto que el hospital soriano destina a este tipo de actividad, Vicente no aporta datos concretos aunque explica que «hay una orden de autoconcierto que se publica todos los años en el Boletín Oficial de Castilla y León en la que se recoge esta actividad». Concretamente, señala el gerente «la Orden del 26 de diciembre de 2024 que mantiene el mismo sistema de retribución especial que ya se estableció el año anterior teniendo vigencia para 2025 quedando establecido el precio que cobra el médico, la enfermera y el resto de equipo necesario».

Respecto al número de pacientes que pasan cada día por estos servicios extraordinarios, el gerente advierte que depende mucho de cada especialidad. Así, explica, «son módulos de cuatro horas y en función del tiempo que se pasa una consulta por la mañana es el tiempo que se estima por la tarde». Es decir, «si una consulta por la mañana es de media hora, por la tarde en el módulo de cuatro horas podrían verse ocho pacientes. Si por la mañana son 15 minutos, entonces por la tarde la previsión es de 16 pacientes. Cada módulo y cada prueba es diferente» evidenciando que «no es lo mismo una colonoscopia que una consulta de oftalmología o de trauma. Va en función de la actividad ordinaria que tenemos establecido para cada una de las consultas».

Sin embargo, hay que tener en cuenta que todo este engranaje se puede poner en marcha gracias a la voluntad del equipo médico y técnico. «Todo depende de la voluntad de los profesionales» poniendo el foco en «lo difícil que es conseguir gente que quiera venir a Soria a realizar actividad extraordinaria con las condiciones pactadas que aunque puedan parecer generosas en la privada son más. Así que nosotros continuaremos mientras quieren seguir viniendo», anuncia.

Al final, resume el gerente del hospital Santa Bárbara, «el hospital funciona 24 horas y se hacen mamografías por las tardes, se hacen resonancias de lunes a domingo mañana y tarde, ecografías por la tarde ya que tenemos el programa de seguimiento del cáncer de mama... Hay actividad quirúrgica programada por las tardes también» aunque reconoce que puede ser algo más atípico que citen a un paciente para realizar una prueba o pasar una consulta un domingo, por ejemplo. Sin embargo, y a tenor de lo expuesto, cada vez va a ser más habitual que puedan citar al paciente un sábado o un domingo.