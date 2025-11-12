Un juzgado de Madrid cita a Losán el 10 de diciembre, investigada por estafa

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha citado a declarar el próximo 10 de diciembre a siete directivos de Losán en su condición de responsables penales y civiles, investigados por un presunto delito de estafa tras una querella presentada por dos acreedores por una cantidad que ronda los 15 millones de euros. También incluye en la instrucción a 16 personas jurídicas que participaron en la fraudulenta emisión de los pagarés cuya devolución además garantizaron y que luego no cumplieron.

El acto procesal recoge delitos de fraude de inversores y de falsedad de cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la sociedad cometidos por Losán Gestión Integral SL y sus sociedades filiales, de los que han sido víctimas los dos querellantes, un particular y un negocio familiar que invirtieron en el grupo en enero de 2024 en fondos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) bajo información de una sana situación financiera resultando que, de inmediato, se declaró en preconcurso presentando su Comunicación de Negociaciones con Acreedores. De hecho, en una de las querellas se indica que «los últimos cinco millones los recaudó Losán dos días hábiles antes de la presentación de esa Comunicación, desde luego, que se tarda en preparar más de dos días hábiles».

En un primer momento se presentaron dos querellas por separado pero se han unificado en el juzgado número 15 de Madrid, que es quien lleva las investigaciones por un presunto fraude en el mercado. Más particularmente, el proceso se inicia contra los dueños de la firma y el juzgado deberá dirimir si ese movimiento de preconcurso y de recaudar dinero justo antes del mismo obedeció a un movimiento estratégico empresarial o a una estafa al mercado y a los inversores.

En la querella se justifica que los responsables de Losán Gestión Integral SL «eran perfectos conocedores con anterioridad a la emisión de los pagarés de su incapacidad para hacer frente a los pagos a su vencimiento, hecho que fue ocultado de forma intencionada al mercado y a los inversores», entre ellos los acreedores querellados.

Añade la querella que «resulta evidente que en los días 19 y 31 de enero de 2024 la información financiera que proporcionaba el documento base informativo de incorporación de pagarés al MARF, publicado por la empresa en agosto de 2023, no era ni transparente ni adecuada acerca de los riesgos inherentes y de la situación financiera real de su grupo empresarial, caracterizada 9 indiciariamente por un endeudamiento significativo y una manifiesta falta de liquidez, pese a que la normativa de mercado de valores antes mencionada así lo exigía».

Por ello, considera que «existen sobrados indicios de que, ya en el momento de su publicación en agosto de 2023, la información financiera presentada al MARF contenía gravísimas omisiones y alteraciones contables que desfiguraban la verdadera imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Losán Gestión Integral SL y sus sociedades filiales».