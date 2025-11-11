Acreedores de Losán dicen que los efectos de las querellas no están en el plan de reestructuración

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Dos inversores que presentaron querellas por estafa contra el Grupo Losán por más de 15 millones de euros señalan su sorpresa por el hecho de que indiquen que las responsabilidades penales y civiles están contempladas en el plan de reestructuración, dado que aseguran que «no se menciona en ningún lugar de ninguno de los planes de reestructuración la existencia de la querella ni las potenciales consecuencias de la misma», lo que viene a desmontar el argumento que dio la dirección de Losán el pasado viernes al comité, explicando que estaba incluido en el plan.

Añaden que existen dudas con el cumplimiento del documento, ya que Losán tiene obligación de suministrar información mensual por la consultora Deloitte y no se tiene noticia de que se esté enviando el citado informe «cuya falta es causa de resolución de los planes de reestructuración».

Recuerda además que en las querellas «no se reclama sólo la cantidad, sino que las querellas se dirigen tanto contra las personas físicas como contra las jurídicas, reclamándose cárcel y la responsabilidad civil subsidiaria derivada del delito que asciende a más de 15 millones de euros». Porque se imputan delitos contemplados en el Código Penal de falseamiento de documentación social y estafa de inversores y de crédito.

Los acreedores que presentaron la querella son un particular y un negocio familiar que invirtieron en el grupo en enero de 2024 en fondos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) bajo información de una sana situación financiera resultando que, de inmediato, se declaró en preconcurso presentando su Comunicación de Negociaciones con Acreedores. De hecho, en una de las querellas se indica que «los últimos cinco millones los recaudó Losán dos días hábiles antes de la presentación de esa Comunicación, desde luego, que se tarda en preparar más de dos días hábiles».

Además, insisten en que el plan de reestructuración no menciona en ningún lugar la existencia de la querella ni las potenciales consecuencias de la misma, y cuestiona que se estén cumpliendo los planes de reestructuración en la medida en que especifican que hay obligación de suministrar información mensual por Deloitte y hasta el momento no se ha recibido ningún informe mensual.

No obstante, ponen de manifiesto que aunque haya un plan de reestructuración homologado, la querella sigue su curso contra las personas físicas y jurídicas querelladas y quedan pendientes las correspondientes responsabilidades civiles, porque funcionan de manera totalmente independiente. En este sentido, el futuro inversor, en caso de adquirir Losán, incluiría la potencial responsabilidad patrimonial de esos activos por valor de 15 millones de euros.

Cabe recordar que en un primer momento se presentaron dos querellas por separado pero se han unificado en el juzgado número 15 de Madrid, que es quien lleva las investigaciones por un presunto fraude en el mercado. Más particularmente, el proceso se inicia contra los dueños de la firma y el juzgado deberá dirimir si ese movimiento de preconcurso y de recaudar dinero justo antes del mismo obedeció a un movimiento estratégico empresarial o a una estafa al mercado y a los inversores.

Mientras tanto, el nuevo inversor, la empresa Mabesal con sede en Valencia, debe detallar unas cuestiones técnicas que le han requerido desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y los acreedores del plan de negocio 2026-2035 que presentó el pasado 30 de octubre.

Además, Losán volvió a ampliar el permiso retribuido para los 80 empleados otras tres semanas más, hasta el 30 de noviembre, con el fin de conseguir durante ese tiempo la firma con Mabesal.

Ahora, apenas quedan 29 trabajadores del aserradero y los 51 de la línea de melamina de Losán en Soria; al principio de este año eran unos 130 en una planta que lleva sin actividad desde 2023.

El viernes la empresa les pedía, a través del comité de empresa, «esperanza, paciencia y resignación».

Mabesal (Maderas Benigánim SAU) indica en su página web que cuenta con más de tres décadas de experiencia como «productor español fiable de madera contrachapada de álamo de alta calidad».

Con sede en Benigánim, Valencia pone de manifiesto que invierte «continuamente en tecnología, maquinaria moderna y control de calidad para garantizar un rendimiento y una precisión constantes». Toda su producción se prueba en su propio laboratorio y se certifica para cumplir con los estándares internacionales.