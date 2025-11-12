Soria mantiene la fiebre por la Lotería de Navidad y vuelve a liderar la 'apuesta' por El Gordo con 285 euros por habitante

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Ya no es novedad. La fiebre de Soria por la Lotería de Navidad se mantiene y un año más lidera los datos de consignación por habitante. Loterías y Apuestas del Estado acaba de revelar el anuncio para 'El Gordo' del próximo 22 de diciembre y los principales datos del sorteo. Para Soria se reservan 25,7 millones de euros en décimos que se traducen en que cada soriano gastará 285 euros en su intento por ser millonario.

No puede calificarse de otra forma que de 'locura' lo que se vive en Soria con El Gordo y la muestra es la comparativa con otros territorios. 285 euros por habitante es la cifra de Soria y el segundo territorio que más gastará es Palencia con 149,40 euros, es decir, prácticamente la mitad. El total nacional por su parte indica que de media, cada español invertirá 76,08 euros, es decir, cada soriano gasta en Lotería de Navidad casi 4 veces más que la media del conjunto de España.

El dossier de El Gordo también incluye los datos cerrado de la venta de 2024 con, como no podía ser de otra forma, con Soria liderando con mucho la venta por habitante. El año pasado cada soriano gastó 259,63 euros en tentar a un suerte. La poca fortuna de los últimos años en este sorteo no ha menguado el interés por el mismo ya que se registró un crecimiento del 2,27%. Burgos, Palencia y Segovia, que fueron las siguientes que más gastaron se quedaron por debajo de los 136 euros por vecinos.