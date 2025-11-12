Oportunidad para los inversores en una subasta de fincas rústicas en Soria

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La convocatoria de Hacienda para una subasta de fincas rústicas en Soria apura sus tiempos y entra en su recta final. La subasta pone en liza más de 80 bienes, todos ellos fincas que pueden resultar toda una oportunidad para los inversores.

Se trata de parcelas con distintas superficies y características diversas situadas en tres pueblos de Soria, Judes, Montuenga de Soria y Utrilla. La convocatoria mantiene la puja presencial y la admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado para los interesados, que tienen menos de una semana para recabar más datos sobre la misma.

La Delegación de Economía y Hacienda en Soria ha fijado esta subasta para el martes 18 de noviembre de 2025, a las 11 horas, cuando se abrirá esta subasta pública al alza para la enajenación de bienes inmuebles del Estado en el término municipal de Arcos de Jalón. La convocatoria apareció publicada en el BOE el 13 de octubre.

La celebración tendrá lugar en el Salón Multiusos de la sede de la Delegación, calle Caballeros 19, 3.ª planta, en la capital soriana. La opción de sobre cerrado permite presentar ofertas sin acudir a la sesión, en los términos y plazos señalados en el pliego, según explica Hacienda. Mientras, los interesados pueden realizar consultas en la Sección del Patrimonio del Estado en Soria, en calle Caballeros 19, donde se ofrece información.

El expediente incorpora hasta cuatro rondas (primera, segunda, tercera y cuarta) con tipos de licitación decrecientes para cada lote. Este diseño incrementa las opciones de adjudicación y favorece la concurrencia. La llamada agrupa 34 lotes de fincas rústicas situadas en los pueblos ya citados -Judes, Montuenga de Soria y Utrilla-, en el municipio de Arcos de Jalón, inscritas en el Registro de la Propiedad de Almazán y con referencias catastrales individualizadas en el anuncio.

El conjunto incluye, a título ilustrativo, parcelas ubicadas en los parajes La Cespedera, Las Pedrizas, Hoya del Tejar, La Navazuela, Oromanto, Barranco de Otero, Valdevelamocho o Caprasalinera; también en La Buitrera, El Altillo, Camino Montuenga, La Loma o Las Charquillas. El lote 34 corresponde a una finca en Utrilla (paraje Las Charquillas).

Para participar, las personas licitadoras deben constituir una garantía del 5 % del tipo de licitación del lote por el que deseen pujar. El Pliego de Condiciones se encuentra disponible para consulta en la Sección del Patrimonio del Estado de la Delegación (calle Caballeros 19, 1.ª planta) y en la página web del Ministerio de Hacienda. La adjudicación queda condicionada al estricto cumplimiento de los requisitos fijados en dicho pliego.

Los tipos de salida varían según finca y ronda. Las cuantías de cada lote y sus actualizaciones para segundas, terceras y cuartas subastas figuran en el anuncio oficial y en la documentación técnica asociada. La Delegación recomienda revisar las condiciones con antelación suficiente, así como verificar la situación registral, cargas, servidumbres y referencias catastrales de los bienes ofertados.