Hacienda subasta más de 80 fincas rústicas en Soria (precios y ubicaciones)

La Delegación de Economía y Hacienda en Soria ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de una subasta pública al alza para la enajenación de más de 80 bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado en la provincia.

La apertura de la subasta se realizará el martes, 18 de noviembre de 2025, a las 11.00 horas, en el salón multiusos de la sede de la Delegación, calle Caballeros 19, planta tercera, en Soria. La modalidad prevé, además de la puja presencial, la admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado.

El expediente incorpora hasta cuatro rondas de subasta (primera, segunda, tercera y cuarta) con tipos de licitación decrecientes por cada lote, de acuerdo con el anuncio oficial. Esta configuración amplía las posibilidades de adjudicación y facilita la concurrencia.

La convocatoria agrupa 34 lotes ubicados en el municipio de Arcos de Jalón y distribuidos en las entidades de Judes, Montuenga de Soria y Utrilla. Se trata de fincas rústicas con superficies y características diversas, inscritas en el Registro de la Propiedad de Almazán y con sus referencias catastrales individualizadas en el anuncio.

La finca que sale a la subasta con un precio más elevado corresponde al lote 26 y se trata de una finca rústica ubicada en el paraje Llano del Palancar, parcela 599 del polígono 42 de 3,3060 hectáreas, en Judes que arranca la puja con un precio de salida de 9.521,28 euros. Le sigue el lote 46 compuesto por la finca rústica del paraje La Esculca localizada en Judes (parcela 266 -hoy10266 y 20266- del polígono 42) y con una extensión de 2,8484 hectáreas con un precio de salida de 5.998,73 euros.

Hay lotes mucho más económicos, el más barato corresponde al lote 32 con la finca rústica localizada en el paraje Corbetón de 0,1563 hectáreas (parcela 359 del polígono 22) de Montuenga de Soria. Sale a subasta por un precio inicial de 382,95 euros.

El lote 33 tiene un precio de salida de 501,72 euros y está compuesto por tres fincas de Montuenga situadas en el paraje Hoya Zarza (parcela 752 polígono 20) con una extensión de 0,1832 hectáreas, en el paraje Hoya Redonda (parcela 862 y polígono 20) con una extensión de 0,3550 hectáreas y la finca del paraje Alto Cal de 0,2861 hectáreas localizada en la parcela 869 del polígono 20.

Entre los conjuntos ofertados figuran, también, parcelas en los parajes La Cespedera, Las Pedrizas, Hoya del Tejar, La Navazuela, Oromanto, Barranco de Otero, Valdevelamocho o Caprasalinera, así como otras situadas en La Buitrera, El Altillo, Camino Montuenga, La Loma o Las Charquillas. El último lote (número 34) corresponde a una finca en Utrilla (paraje Las Charquillas).

Para tomar parte en la subasta, las personas licitadoras deben constituir una garantía del 5% del tipo de licitación de cada lote por el que quieran pujar. El pliego de condiciones está disponible para consulta en la Sección del Patrimonio del Estado de la Delegación (calle Caballeros 19, planta primera) y en la página web del Ministerio de Hacienda. La convocatoria precisa que la adjudicación se condiciona al cumplimiento de los requisitos fijados en dicho pliego.

Los tipos de salida varían según la finca y la ronda de subasta. Así, el anuncio recoge importes en primera subasta de 1.586,35 euros para determinados lotes, mientras que otros alcanzan 9.521,28 euros o 5.998,73 euros en función de la superficie y localización. En cada caso, los tipos se actualizan en las segundas, terceras y cuartas subastas con las cuantías correspondientes.

La Delegación de Economía y Hacienda de Soria recuerda que la subasta es pública y que el procedimiento incorpora garantías de publicidad, transparencia y concurrencia. El sobre cerrado permite presentar ofertas sin necesidad de asistir a la puja, en los términos y con la antelación que establece el pliego. Las personas interesadas pueden obtener información detallada sobre inscripciones registrales, cargas, servidumbres de paso y referencias catastrales en el propio anuncio del BOE y en la documentación técnica disponible en la Sección de Patrimonio.

Para consultas y atención al público, la Sección del Patrimonio del Estado en Soria ofrece información en la calle Caballeros 19. El pliego de condiciones y el anuncio completo se encuentran accesibles en www.hacienda.gob.es y en www.boe.es.