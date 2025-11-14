La empresa del autobús de Soria encara un posible expediente por deficiencias

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El servicio de autobuses ha recibido en los últimos tiempos más de 200 quejas relativas a incidencias sobre frecuencias, puntualidad y otras circunstancias. El equipo de Gobierno ha pedido a los técnicos una «revisión» de las condiciones del contrato para valorar si existe «fundamento» para incoar un expediente que acabe en sanción a la empresa adjudicataria por tales sucesos. La concejala de Obras pidió ayer en el pleno dejar trabajar a los técnicos y rechazó una moción del PP para instaurar un plan urgente de mejoras, una petición que Alegre consideró «innecesaria» por la labor que ya se lleva a cabo en el día a día. La moción, que contó con el respaldo de Vox, incluía, precisamente, la revisión del contrato para valorar las incidencias, pedir responsabilidades y en su caso rescindirlo. El caso es que la concesión caduca y lo que toca en este punto es redactar un nuevo pliego para licitar el servicio.

Una auditoría para evaluar el grado de cumplimiento del contrato, un informe para el próximo pleno sobre las quejas y las actuaciones para remediarlas; el plan urgente de mejoras; la apertura de un canal de participación de manera que las reclamaciones de los usuarios lleguen de manera ágil y la posible rescisión constituían las peticiones del PP en la moción, que defendió su portavoz, Belén Izquierdo. Últimamente «se ha agravado la situación de deterioro» en el transporte, señaló Izquierdo, quien destacó el «malestar» de los viajeros expresado en más de 200 firmas. Retrasos o adelantos de llegadas de manera injustificada; supresión de paradas; incumplimiento de horarios; averías; vehículos en mal estado y rampas de accesibilidad que ni funcionan componen el elenco de situaciones sobre las que el PP llamó la atención y que se deben a una «preocupante falta de control» sobre el contrato, aseguró Izquierdo.

Alegre aseguró que el Ayuntamiento es consciente de que se producen incidencias que no se resuelven con la suficiente rapidez y atribuyó parte de lo acaecido a las últimas obras. Se trata de «ajustes inevitables cuando una ciudad está viva», expuso la concejala, quien habló de incidencias «puntuales».

En todo caso, se ha reforzado la limpieza de los vehículos, reorganizado los turnos y actuado en las rampas y «día a día» se contestan las reclamaciones, por lo que un canal específico para el usuario resultaría redundante. Para Alegre, la moción no tenía «sentido».

Por su parte, Izquierdo hablaba de «situación insostenible», según los vecinos, que no ven puntualidad, accesibilidad o movilidad garantizada, especialmente en las muy utilizadas líneas 1 y 3. Para el PP, la empresa «no cumple las condiciones del contrato» y la situación no es «puntual» sino que deriva de una «falta de control político y técnico».

Los puntos de gestión del Ayuntamiento fueron aprobados por unanimidad. Así, el Plan de Mayores, el segundo documento ya, que incide en las medidas para el colectivo y que ha conllevado una indagación entre el propio colectivo con el objetivo de situar sus necesidades. También la modificación presupuestaria por importe de 2,4 millones, en la que destaca la amortización extraordinaria de deuda por valor de 2,3. Y el convenio con la CHD por el que el organismo de cuenca destinará 255.000 euros, que gestionará el Ayuntamiento, a sustituir 100 metros de la tubería de abastecimiento del azud de Buitrago. Tampoco fue conflictiva la renovación de la cesión de la parcela de Valcorba para que el Ministerio de Defensa construya Numant-ia, un centro de capacidades avanzadas. Ya se hizo en el pleno de septiembre, pero se hizo a favor de Defensa, cuando lo correcto era a favor de la Administración General del Estado.