El Festival de Cortos de Soria clausura su XXVII edición

La XXVII edición del Festival de Cortos ‘Ciudad de Soria’ celebrará el sábado 15 de noviembre, su gala de clausura con la entrega de 38 premios en distintas categorías. La gala, conducida por el director de cine, Javier Muga, comenzará a las 19.30 horas en el Palacio de la Audiencia de la capital. La entrada será libre hasta completar aforo.

Además de los premios del jurado oficial también se hará entrega de los premios elegidos por el jurado mayor, jurado joven y jurado infantil así como los premiados de las diferentes secciones paralelas. La gala contará también con la entrega de los galardones elegidos por diferentes patrocinadores así como el cortometraje ganador elegido por el público.

El Festival de Cortos pone fin a su XXVII edición con la proyección, el domingo 16 de noviembre, del palmarés de esta edición a las 18 horas en el Palacio de la Audiencia. Además, el sábado por la mañana, a las 12.30 horas en el Casino Círculo Amistad Numancia tendrá lugar el encuentro con la homenajeada de esta edición, la actriz y presentadora Belinda Washington que recogerá por la tarde, en la gala de clausura, el ‘Caballo de Honor’ de esta edición.

Este galardón se otorga cada año a una figura destacada del mundo del cine y la televisión por su trayectoria profesional en el séptimo arte. La directora del Festival, Yolanda Benito, señaló que el Certamen de Cortos Ciudad de Soria “apuesta por impulsar y descubrir talentos jóvenes del mundo del cine pero también lucha contra el edadismo”.