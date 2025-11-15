Un profesor de Física de Soria va a construir con sus alumnos un telescopio con material reciclado para el eclipse de 2026

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Se llama Ernesto Pastor y es profesor de Física y Química en el IES Castilla de la capital. El pasado fin de semana recibió en Onda (Castellón) el primer premio ex aequo en la modalidad ‘Demostraciones de Física’ del concurso científico Ciencia en Acción, impulsado y organizado por la Red Impulso y respaldado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que este año ha cumplido su XXVI edición. Su proyecto titulado ‘Estudio del movimiento circular uniforme y la fuerza centrípeta a través de experiencias sencillas’ se alzó con el galardón ex aequo ya que el premio fue compartido con el proyecto presentado por Jorge Pozuelo Muñoz, de la Universidad de Zaragoza.

Pastor asegura estar «muy contento con el premio y sobre todo de compartirlo con gente que se dedica únicamente a investigar ya que yo soy profesor y la mayor parte del tiempo la dedico a mis clases», indica. La unidad didáctica que presentó al certamen «muestra la forma y metodología de nuestro trabajo» ya que «cogemos materiales reciclados y los reutilizamos junto a las piezas que elaboramos con impresoras 3-D para fabricar cachibaches que después sirven como material complementario para realizar las clases. Todo esto supone un coste-oportunidad para el centro ya que los materiales que utilizamos son a bajo coste, nada que ver con el precio de los ‘buenos’».

Y ejemplifica, «una fuente de alimentación que hacemos nosotros reutilizando materiales puede tener un coste de unos 5 euros mientras que una normal comprada en la tienda ronda los 300 euros». Evidentemente, destaca, «las prestaciones no son las mismas, pero para el uso que le damos nosotros en clase nos sirve y el centro se ahorra un dinero que puede invertir en otra cosa o que directamente no tiene». Igual pasa «con los sensores de medida, por ejemplo».

Al final, indica Pastor, «son pequeños inventos que nos sirven, en este caso, para explicar el movimiento circular a los alumnos». A veces, los cachibaches que fabrican «salen de ideas o inquietudes de los propios alumnos», subraya. Para ello cuentan como base de operaciones «con el laboratorio del centro, que está un tanto desordenado, pero es que ahí trabajamos. Además, tenemos un almacén con ordenadores desmontados y otros artilugios de los que vamos cogiendo las piezas que necesitamos».

El próximo proyecto en el que van a trabajar es la construcción de un telescopio, «aprovechando que el año que viene tenemos el eclipse de sol en agosto vamos a construir un telescopio como hizo Newton». Un proyecto que se lanzó debido a que unos alumnos «querían medir la contaminación lumínica en diferentes zonas de Soria».

Y añade: «No sabemos si nos saldrá ya que lo cierto es que tenemos más fracasos que éxitos» pero a partir de la premisa ‘prueba, error’ los alumnos también aprenden. López indica que hay un estudio que recoge que «los alumnos no es que aprendan más al contar con clases prácticas pero sí es cierto que están más motivados y que aprenden a ser más críticos».

Esta experiencia en Onda con la que se ha venido con un premio bajo el brazo también le ha servido a él personalmente. «Conoces gente y aprendes de los proyectos que llevan los demás». El año que viene el concurso tiene como sede San Sebastián pero sus miras no están ahí: «Yo trabajo para mi clase y para mis alumnos».

En este punto también quiso recordar el premio de Investigación e Innovación, en un concurso convocado por la Junta, conseguido hace un par de años por alumnos de ESO del Castilla al crear un microscopio fabricado a partir de residuos tecnológicos que «se está utilizando en varios colegios de África» ya que «aunque era patentable, lo dejamos libre para educación», indica concluyendo que «son artilugios que después tienen cierto impacto en el entorno cercano».