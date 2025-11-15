Nuevo autobús entre Soria y Arcos de Jalón

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

A partir del próximo lunes, día 17, el servicio de autobús que une Soria-Almazán-Arcos de Jalón, realizado por el operador de transporte Linecar, prestará una nueva expedición adicional con salida desde Soria a las 15.15 horas y llegada a Arcos de Jalón sobre las 16.50 horas.

El objetivo fundamental de esta nueva expedición, solicitada por el Ayuntamiento de Arcos de Jalón, que se prestará en días laborales, de lunes a viernes, es atender las necesidades de los estudiantes y trabajadores de la zona, facilitando el regreso a sus domicilios desde la capital, después de finalizar su jornada lectiva y laboral.

Esta nueva frecuencia, que presta servicio a 14 localidades, entre ellas Almazán y Arcos de Jalón, se suma a la ya autorizada por la Junta de Castilla y León el pasado 4 de julio de 2025, que permitía un nuevo servicio de ida en la línea Arcos de Jalón-Soria, dentro de la concesión administrativa de servicio de transporte público regular permanente y de uso general de viajeros por carretera entre Arcos de Jalón-Almazán-Soria (VACL-011), consistiendo el mismo en una nueva expedición con salida de Arcos de Jalón a las 6.20 horas y finaliza su recorrido en la Estación de Autobuses de Soria a las 7.55 horas.

Con esta nueva autorización, se pone de manifiesto que la Junta de Castilla y León está trabajando activamente en la implantación de la Buscyl y en la mejora de la movilidad, buscando un modelo que facilite el acceso a servicios y ayude a fijar población en las zonas más despobladas de la Comunidad.