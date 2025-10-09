La incertidumbre en la automoción se salda con el primer ERTE en Soria

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La empresa dedicada a la fabricación de pastillas de freno ZF Aftermarket ha presentado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta directamente a la plantilla de Ólvega, en la actualidad más de medio millar de trabajadores, que en esta mañana de jueves se ha comenzado a negociar en la fábrica de Corella en Navarra. Se trata de la primera consecuencia directa de la incertidumbre en la que se encuentra el sector de la automoción provocada por la producción del vehículo eléctrico, según ha lamentado este jueves Pablo Soria, secretario general de UGT FICA en la provincia.

Lo cierto es que esta empresa ya quedó tocada hace un mes, tras el despido de 25 trabajadores, seis de ellos de la planta olvegueña, y todos ellos por causas productivas y organizativas, lo que llevó a varias movilizaciones de protesta porque no presentaron ERE. “Se trata de la segunda fábrica con mayor número de trabajadores del sector de la automoción de la provincia, de modo que UGT va a estar pendiente de esta situación que afecta a todas las plantas del grupo, sobre todo porque era una planta que hasta ahora lideraba la producción y de las que menos había parado desde la pandemia”.

No obstante, asegura que por el momento es la primera fábrica del sector de la automoción que está pagando las consecuencias de la incertidumbre por el vehículo eléctrico. De hecho, sostiene que el resto de empresas están “a pleno rendimiento e incluso en algunas se están realizando horas extras”, por lo que espera que “se paralice el inicio de la producción del coche eléctrico”.

Tampoco hay buenas noticias para los empleados que se han quedado en la fábrica de Tableros Losán, que siguen de permiso retribuido hasta el próximo 20 de octubre. Soria denuncia que “la dirección ha utilizado los dos millones de euros que le ha dado la Junta de Castilla y León para todo lo contrario de lo que le exigió la Administración regional y se trata de una pantomima porque en agosto dio vacaciones a la plantilla y desde entonces las instalaciones están paradas sin cumplir con los trabajadores”.

De hecho, uno de los ex empleados que presentaron demanda contra la empresa puso de manifiesto su experiencia durante la rueda de prensa. Aseguró que “todo es una mentira porque Losán está jugando con las personas y con sus familias por una mala gestión de la empresa”. Insistió en que tras ganar la demanda todavía no han recibido un euro, y lo peor es que la dirección ni les contesta al teléfono. “Ayer por fin se puso en contacto con la abogada de UGT y le informó de que este viernes 10 de octubre nos pagaría el 20 ó el 25% y no vamos a aceptar ya más porque lo vamos a volver a denunciar y que paguen todo en su plazo”.

Y en el Moncayo sigue la incertidumbre con Siemens Gamesa, tras el ERE y ahora con la aplicación del ERTE, "porque la empresa no les muestra el plan de futuro".

En este sentido, Pablo Soria insiste en que las ayudas al funcionamiento lleguen a los empleados, dado que hasta estas plantas de la comarca moncaína llegan trabajadores de otras provincias que no van a fijar población en Soria y son las empresas las se están beneficiando de las citadas ayudas".

Donde sí parece haber luz al final del túnel es en Ondara, donde Pablo Soria constató que los 14 empleados que han sido desafectados del ERTE están trabajando de una manera excepcional y como si no hubiera ocurrido nada, pese a que recordó que todavía la empresa no les ha pagado los 6.400 euros que tiene pendiente con ellos. “Ahora Ondara tiene la obligación de buscar clientes y que de una vez funcione porque las plantas en un mes estarán para cosechar y deben ponerse a la venta. Esperemos que tenga por fin ese cliente, que al parecer es puntero en el cannabis medicinal, y que no sea otro canto de sirenas”.