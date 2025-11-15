La Peña Taurina Soriana entrega sus premios de las fiestas de San Juan: las fotos

La Oreja de Plata ha sido para David de Miranda.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La Peña Taurina Soriana celebró su acto de entrega de premios de San Juan en el Círculo Amistad Numancia. El matador David de Miranda ganó la XLII Oreja de Plata por su faena del Domingo de Calderas, un premio que recogió su amigo José Ignacio Arganza. Además, los novilleros David Espejón y David Gutiérrez compartieron el XXXIX Memorial Vicente Ruiz por sus actuaciones en el Viernes de Toros.