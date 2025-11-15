Pacma protesta bajo la lluvia contra el "último" Toro Jubilo de Medinaceli

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Unas 200 personas se concentraron este sábado en la plaza del Ayuntamiento de Medinaceli bajo una lluvia incesante, en la previa del polémico festejo del Toro Jubilo, que todavía no había comenzado al cierre de esta edición, y cuya previsión era cerca de la medianoche.

Los animalistas del PACMA se concentraron en la plaza del Ayuntamiento, en la zona de abajo de la localidad, lejos de donde se celebra el festejo, en la parte alta del municipio (plaza Mayor). Lo hicieron con el convencimiento de que será el «último» Toro Jubilo, según el secretario general de PACMA (Partido Animalista Con el Medio Ambiente), Javier Sanabria, quien explicó que se trata de un festejo «cruel» e «ilegal».

Dos autocares procedentes de Madrid y numerosos vehículos particulares llegaron este sábado a la localidad soriana para protagonizar una protesta, la segunda que promueve PACMA, para protestas contra el Toro Jubilo. De hecho, el dirigente animalista advirtió a la Junta de Castilla y León de que lo denunciarán porque es «completamente ilegal».

En ese sentido, explicó que han presentado ya un recurso de alzada sobre el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León el jueves pasado, por lo que a su juicio sólo con eso la Junta debería paralizarlo ya que remarcó «sabe que es ilegal». Además, apuntó que también han presentado la denuncia administrativa, una condición que se les exigió para tumbar la vía judicial que habían emprendido.

Asimismo, Javier Sanabria consideró que el Ayuntamiento de Medinaceli cometió un «error gordo» al modificar el reglamento del festejo taurino, por lo que señaló se han «inventado» la declaración BIC como una vía de protegerlo. «No va a ser un freno», insistió porque «la normativa está de nuestra parte, algo que insistió conoce la Junta y el propio TSJ.

De esta forma, reiteró que Medinaceli podría convertirse en un nuevo «Tordesillas», donde PACMA logró acabar con el Toro de la Vega que era alanceado hasta la muerte. A su juicio se trata de un «sinsentido» que siga celebrándose un festejo en el que se presume de colocar la llama más grande al astado o de acusar «más daño», si bien recordó que existen otros otros embolados. «La ley está de nuestra parte. Si la retuercen, la vamos a enderezar», concluyó.

Por otra parte, la organización internacional de protección de los animales PETA, junto con más de 120.000 simpatizantes, ha exigido el fin de la «arcaica tradición» del ‘Toro Jubilo’ de Medinacell.

«La gente en España y en todo el mundo quiere ver el fin de esta tortura sin sentido», sostuvo la vicepresidenta de PETA para Europa, Mimi Bekhechi, quien añadió que «este evento es una mancha en la reputación internacional de España, y ya es hora de que quede relegado a los libros de historia».