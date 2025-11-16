Siemens Gamesa busca en Ágreda una nacelle para paliar las pérdidas millonarias

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Siemens Gamesa reacciona y tiene en su planta de Ágreda el punto central en el que paliar el descalabro económico que le supuso la fabricación defectuosa de las nacelles 4X y 5X. Según confirmó Encarna Gómez Cacho, presidenta del comité de empresa, será en la localidad agredeña donde la multinacional fabricará en el año 2026 el prototipo de la nueva nacelle, que se denominará 7.0.

Se trata de un intento de Siemens Gamesa para tratar de hacer olvidar las pérdidas millonarias de las anteriores máquinas, que salieron defectuosas. «Está revisando las nacelles y esperemos que estas puedan funcionar. Se trata de un proyecto en el que se va a montar una máquina, digamos que las primeras unidades después de los planos, la primera máquina física. Si funciona y va bien, se podrán vender».

En cualquier caso, la sindicalista descarta que esta fabricación pueda incidir en el Expediente de Regulación de Empleo (ERTE)por el que atraviesa la plantilla y que durará hasta el año 2027. Actualmente, la plantilla consta de más de 180 trabajadores. «El calendario ya está hecho y si saliera trabajo se podría mejorar. Por nuestra parte, poco más se puede hacer».

En la actualidad, la situación de los empleados es «la misma que henos tenido en los últimos meses, de preocupación e incertidumbre por el futuro». En cuanto al día a día de los trabajadores sometidos al ERTE, el día a día es «hacer el trabajo que se pueda hacer, como montar máquinas o reparaciones. Si fuera bien el prototipo de la nacelle, desde luego, sería un paso», aunque recordó que «este proceso va a durar hasta el año 2027».

Lo que sí tiene claro Gómez Cacho es que la multinacional está «dado pasos para tratar de salir de la crisis». Y es que, precisamente esta semana se ha conocido que Siemens Gamesa recortó sus pérdidas en su ejercicio fiscal 2025 a los 1.711 millones de euros, frente a los ‘números rojos’ de 1.721 millones de euros del año anterior, según informó su matriz, Siemens Energy, que destacó que su división eólica sigue así «avanzando» y que la integración y los programas iniciados para la mejora de la calidad y la optimización de costes «están demostrando su eficacia»., informa Europa Press.

El resultado antes de partidas extraordinarias de Siemens Gamesa arrojó unos ‘números rojos’ de 1.364 millones de euros en el ejercicio cerrado el pasado mes de septiembre, con un recorte del 23,4% frente a las pérdidas de 1.781 millones de euros de hace un año.

De esta manera, la compañía fruto de la fusión en 2017 del fabricante de equipos eólicos Gamesa con la división eólica del gigante alemán Siemens encadena su sexto año consecutivo en ‘números rojos’, en los que suma más de 10.000 millones de euros en pérdidas. No obstante, Siemens Energy reiteró que espera que Siemens Gamesa, lastrada en los últimos años por diversos contratiempos, especialmente por defectos en ciertos modelos de turbinas, alcance el punto de equilibrio (break-even) en el ejercicio fiscal del año 2026.