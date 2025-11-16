El Pacma relata una "agonía" de más de dos horas del Toro Jubilo en Medinaceli

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Partido Animalista (PACMA) ha denunciado este domingo en un comunicado "una agonía de más de dos horas" en la celebración del polémico Toro Júbilo de Medinaceli. Se refiere el partido polítivo a circunstancias como "fuego fallido, organización desbordada, banderas franquistas y un recinto que se vació antes del fin de la fiesta.

PACMA explica Durante la noche del sábado la celebración del Toro Júbilo de Medinaceli volvió a convertirse en una "exhibición de maltrato animal extremo" y resaltan los años que lleva la formación política luchando por la abolición de la tauromaquia en general, y por la de este controvertido toro de fuego en particular. PACMA, que reseña que "documentó todo el acto in situ", denuncia que el animal "soportó más de dos horas de agonía": desde un "embolado interminable hasta el caos final para intentar introducirlo en el corral".

"Durante los 19 minutos que se tardó en colocar y prender las bolas de fuego, los emboladores bloquearon completamente la visión del toro, que mugía sin cesar mientras era inmovilizado. Una vez prendido, el animal llegó a zafarse del pilón todavía sujeto por la cuerda para intentar apagar sus cuernos enterrando la cabeza en la gruesa capa de barro", relata PACMA

Tilda el espectáculo de "caótico y patético" y subraya que en el festejo, propuesto ahora para su calificación como Bien de Interés Cultura Inmaterial por parte de la Junta, y que ya goza de protección para este festejo, "reinó el desorden y la improvisación; el fuego se apagaba y lo reavivaban abanicándolo con capotes".

El Partido Animalista se concentró cinco horas y media antes en la plaza del Ayuntamiento, entre fuertes medidas de seguridad para impedir cualquier incidente y en la parte de abajo del municipio. 200 personas se dieron cita en este acto. "La organización fue totalmente incapaz de conducir al toro al corral durante dos horas: No hubo mansos, no hubo coordinación ninguna y este espectáculo caótico y patético se prolongó hasta, al menos, la 1.30 de la madrugada, momento en el que gran parte del público (algunos ondeando la bandera franquista), e incluso la Guardia Civil, ya se había marchado, dejando a apenas una treintena de personas de la organización intentando resolver el panorama", explican.

Ahora, recuerdan los animalistas, "el proceso judicial continúa en marcha" para determinar "si el espectáculo de este sábado fue legal o no", como continúan defendiendo desde el Partido Animalista, que afirman que llegarán hasta "donde sea penalmente factible para acabar con esta cruel tradición".