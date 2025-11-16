Las fotos de ‘Mi Verano en Soria’ se publicarán a partir del martes 18

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La resolución del concurso ‘Mi verano en Soria’, de Heraldo-Diario de Soria, está cada vez más cerca. El certamen encara su recta final con la publicación de las imágenes que han participado en el concurso en su edición de 2025. Han sido casi 450 fotografías y todas ellas aparecerán publicadas en el periódico a partir del martes 18 de noviembre. Lo harán tanto en la edición de papel como en la versión digital del periódico. La publicación se realizará a partir del citado día en cuatro entregas diferentes; la primera el mismo 18 y las tres restantes en días posteriores.

La hoja de ruta hasta conocer la fotografía ganadora del primer premio proseguirá con la publicación de las 15 imágenes finalistas. Después, y ya en el tercer paso, se publicarán las cuatro fotografías ganadoras del concurso según la selección del jurado. Al igual que en ediciones anteriores, todas las fotografías aparecerán publicadas en la página web y en la edición impresa.

El alto número de participantes evidencia la gran aceptación del concurso ‘Mi verano en Soria’, iniciativa con la que se muestra el atractivo de la provincia a través de los ojos de sorianos y visitantes. Y todo ello con premios de hasta 2.000 euros en metálico. El ganador del concurso recibirá 1.000 euros en metálico; el segundo premio está dotado de 500 euros, mientras que el tercero y cuarto conseguirán 300 y 200 euros, respectivamente. La novedad este año es precisamente que los premios son en metálico.

Paisaje, gastronomía, actividades en el mundo rural o en la capital, medio ambiente... El tema del concurso es libre, con la única condición de que las fotos estén tomadas en la provincia de Soria y hasta un máximo de dos fotografías por participantes, tal y como recogían las bases. Un aspecto de valoración por parte del jurado es la presencia de elementos en la obra que hagan reconocible que la imagen se ha tomado en la provincia. Organizado por Heraldo-Diario de Soria, el concurso está patrocinado por el Ayuntamiento de Soria, Caja Rural de Soria, la Diputación Provincial de Soria e Iberdrola.