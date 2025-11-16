La Aemet anuncia nieve esta semana en Soria y más frío

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Tormentas en el norte y nieve en el sur, este y oeste. El tiempo esta semana en Soria, que inicia la segunda mitad de noviembre, se aproxima a lo invernal, con un descenso de las temperaturas que se dejará sentir a partir del martes, tanto en las máximas como en las mínimas, que bajarán de los cero grados. La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, anuncia nieve a partir de mediados de semana, cuando la cota descenderá a los 700 metros.

El tiempo no variará mucho este lunes 17 con respecto al fin de semana, con el paraguas como elemento imprescindible, aunque el cielo estará menos nuboso y las rachas de viento de estas últimas jornadas desaparecerán.

El sol brillará el martes, pero engañará: la Aemet pronostica un descenso de la temperatura, que se quedará en los 9 de máxima y caerá a los -3 en la mínima. Tiempo muy similar para el miércoles.

La radiografía para el jueves 20 no deja lugar a dudas en la predicción meteorológica: "muy nuboso con nieve" con una probabilidad del cien por cien y aviso para la Ibérica de Soria, esto es, para todo el norte de la provincia. En esta jornada la máxima se sitúa en los 6 grados y -2 de mínima, con anuncio de nieve en San Leonardo y más pueblos de Pinares, Soria, El Burgo, Berlanga, la zona del Moncayo y Arcos de Jalón, entre otras localidades.

También hay previsión de nieve el viernes y el sábado, en los que seguirán bajando las temperaturas.