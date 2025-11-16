Heraldo-Diario de Soria

La Aemet anuncia nieve esta semana en Soria y más frío

Mapa de la Aemet con la previsión para Soria este jueves 20,

Mapa de la Aemet con la previsión para Soria este jueves 20,HDS

Publicado por
Pilar Pérez Soler
Soria

Creado:

Actualizado:

Tormentas en el norte y nieve en el sur, este y oeste. El tiempo esta semana en Soria, que inicia la segunda mitad de noviembre, se aproxima a lo invernal, con un descenso de las temperaturas que se dejará sentir a partir del martes, tanto en las máximas como en las mínimas, que bajarán de los cero grados. La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, anuncia nieve a partir de mediados de semana, cuando la cota descenderá a los 700 metros.

El tiempo no variará mucho este lunes 17 con respecto al fin de semana, con el paraguas como elemento imprescindible, aunque el cielo estará menos nuboso y las rachas de viento de estas últimas jornadas desaparecerán.

El sol brillará el martes, pero engañará: la Aemet pronostica un descenso de la temperatura, que se quedará en los 9 de máxima y caerá a los -3 en la mínima. Tiempo muy similar para el miércoles.

La radiografía para el jueves 20 no deja lugar a dudas en la predicción meteorológica: "muy nuboso con nieve" con una probabilidad del cien por cien y aviso para la Ibérica de Soria, esto es, para todo el norte de la provincia. En esta jornada la máxima se sitúa en los 6 grados y -2 de mínima, con anuncio de nieve en San Leonardo y más pueblos de Pinares, Soria, El Burgo, Berlanga, la zona del Moncayo y Arcos de Jalón, entre otras localidades.

También hay previsión de nieve el viernes y el sábado, en los que seguirán bajando las temperaturas.

tracking